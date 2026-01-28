Güncel coin piyasasında Ethereum yükselişte mi?

Güncel coin piyasasında Ethereum yükselişte mi?

Kripto para piyasasında fiyatlar 28 Ocak 2026 Çarşamba günü 09:37 itibarıyla güncel seviyelerden takip ediliyor. Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) ve öne çıkan altcoinlerde 24 saatlik değişim oranları aşağıdaki tabloda yer alıyor.

28 Ocak 2026 Kripto kısa özet

  • Bitcoin (BTC): $89,121.14 (%+0.85)

  • Ethereum (ETH): $3,008.10 (%+2.44)

  • Toplam piyasa değeri: 3,02 trilyon $

  • 24s toplam hacim: 90,28 milyar $

  • Saat: 09:37

28 Ocak 2026 Bitcoin ve Ethereum canlı fiyatları

Varlık

Fiyat

24s değişim

24s düşük

24s yüksek

24s hacim

Bitcoin (BTC)

$89,121.14

%+0.85

$87,228.92

$89,427.13

38 milyar $

Ethereum (ETH)

$3,008.10

%+2.44

$2,898.31

$3,031.04

26.19 milyar $

28 Ocak 2026 En çok yükselen kripto paralar

Coin

Fiyat

24s %

HYPE

23,22 $

+%9,28

QNT

80,16 $

+%9,31

PENGU

0,01035 $

+%7,88

ZRO

2,14 $

+%7,80

JUP

0,2047 $

+%6,77

28 Ocak 2026 En çok düşen kripto paralar

Coin

Fiyat

24s %

KAIA

0,06913 $

-%7,06

AXS

2,44 $

-%6,58

MORPHO

1,20 $

-%2,65

ICP

3,26 $

-%0,92

TRX

0,2929 $

-%0,87

28 Ocak 2026 altın ne kadar?

Gram altın alış: 7.335,19 TL

Gram altın satış: 7.336,14 TL

28 Ocak 2026 Altın Fiyatları

28 Ocak 2026 gümüş ne kadar?

Gram gümüş alış: 160,36 TL

Gram gümüş satış: 160,47 TL

28 Ocak 2026 Gümüş Fiyatları

28 Ocak 2026 döviz ne kadar?

Dolar alış: 43,3877 TL

Dolar satış: 43,4188 TL

Euro alış: 52,0778 TL

Euro altın satış: 52,1264 TL

Sterlin alış: 59,9463 TL

Sterlin satış: 59,9804 TL

28 Ocak 2026 Döviz Fiyatları

28 Ocak 2026 akaryakıt ne kadar?

Benzin (kurşunsuz 95/benzin): 55.21 TL/L

Motorin (dizel/mazot): 57.36 TL/L

LPG (otogaz): 29.29 TL/L

28 Ocak 2026 Akaryakıt Fiyatları

28 Ocak 2026 BIST 100 endeksi

28 Ocak 2026 BIST 100 güncel verileri

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

