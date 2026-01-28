Güncel coin piyasasında Ethereum yükselişte mi?
28 Ocak 2026 Kripto kısa özet
Bitcoin (BTC): $89,121.14 (%+0.85)
Ethereum (ETH): $3,008.10 (%+2.44)
Toplam piyasa değeri: 3,02 trilyon $
24s toplam hacim: 90,28 milyar $
Saat: 09:37
Varlık
Fiyat
24s değişim
24s düşük
24s yüksek
24s hacim
Bitcoin (BTC)
$89,121.14
%+0.85
$87,228.92
$89,427.13
38 milyar $
Ethereum (ETH)
$3,008.10
%+2.44
$2,898.31
$3,031.04
26.19 milyar $
28 Ocak 2026 En çok yükselen kripto paralar
Coin
Fiyat
24s %
HYPE
23,22 $
+%9,28
QNT
80,16 $
+%9,31
PENGU
0,01035 $
+%7,88
ZRO
2,14 $
+%7,80
JUP
0,2047 $
+%6,77
28 Ocak 2026 En çok düşen kripto paralar
Coin
Fiyat
24s %
KAIA
0,06913 $
-%7,06
AXS
2,44 $
-%6,58
MORPHO
1,20 $
-%2,65
ICP
3,26 $
-%0,92
TRX
0,2929 $
-%0,87
28 Ocak 2026 altın ne kadar?
Gram altın alış: 7.335,19 TL
Gram altın satış: 7.336,14 TL
28 Ocak 2026 gümüş ne kadar?
Gram gümüş alış: 160,36 TL
Gram gümüş satış: 160,47 TL
28 Ocak 2026 Gümüş Fiyatları
28 Ocak 2026 döviz ne kadar?
Dolar alış: 43,3877 TL
Dolar satış: 43,4188 TL
Euro alış: 52,0778 TL
Euro altın satış: 52,1264 TL
Sterlin alış: 59,9463 TL
Sterlin satış: 59,9804 TL
28 Ocak 2026 akaryakıt ne kadar?
Benzin (kurşunsuz 95/benzin): 55.21 TL/L
Motorin (dizel/mazot): 57.36 TL/L
LPG (otogaz): 29.29 TL/L
28 Ocak 2026 Akaryakıt Fiyatları
28 Ocak 2026 BIST 100 endeksi
28 Ocak 2026 BIST 100 güncel verileri