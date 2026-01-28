Döviz 28 Ocak 2026: dolar-euro-sterlin güncel kur tablosu

Döviz 28 Ocak 2026: dolar-euro-sterlin güncel kur tablosu
Yayınlanma:
Serbest piyasada döviz kurları 28 Ocak 2026 Çarşamba Cumartesi günü itibarıyla güncel seviyelerden takip ediliyor. Dolar (USD), euro (EUR) ve sterlin (GBP) başta olmak üzere anlık alış–satış fiyatları aşağıdaki tabloda yer alıyor.

28 Ocak 2026 döviz fiyatları bugün ne kadar? Dolar, euro, sterlin kaç TL?

Serbest piyasada döviz kurları 28 Ocak 2026 Çarşamba günü itibarıyla güncel seviyelerden takip ediliyor. Dolar (USD), euro (EUR) ve sterlin (GBP) başta olmak üzere anlık alış–satış fiyatları aşağıdaki tabloda yer alıyor.

28 Ocak 2026 Döviz Fiyatları Hızlı Özet

Dolar (satış): 43,4214 TL

Euro (satış): 52,1117 TL

Sterlin (satış): 60,2539 TL

28 Ocak 2026 güncel döviz kurları

Döviz

Alış (TL)

Satış (TL)

Günlük değişim

Saat

Dolar (USD)

43,3930

43,4214

0,05 %

09:53

Euro (EUR)

52,0641

52,1117

-0,26 %

09:53

Sterlin (GBP)

59,9534

60,2539

6,82 %

09:53

Not: Kurlar serbest piyasada anlık değişebilir; banka/kurum/işlem kanalına göre farklılık gösterebilir.

28 Ocak 2026 dolar ne kadar?

Dolar (USD) alış: 43,3950 TL

Dolar (USD) satış: 43,4196 TL

28 Ocak 2026 euro ne kadar?

Euro (EUR) alış: 52,0890 TL

Euro (EUR) satış: 52,1302 TL

28 Ocak 2026 sterlin ne kadar?

Sterlin (GBP) alış: 59,9382 TL

Sterlin (GBP) satış: 60,2387 TL

28 Ocak 2026 altın ne kadar?

Gram altın alış: 7.340,51 TL

Gram altın satış: 7.341,36 TL

28 Ocak 2026 Altın Fiyatları

28 Ocak 2026 gümüş ne kadar?

Gram gümüş alış: 159.90 TL

Gram gümüş satış: 159.99 TL

28 Ocak 2026 Gümüş Fiyatları

28 Ocak 2026 döviz ne kadar?

Dolar alış: 43,3950 TL

Dolar satış: 43,4196 TL

Euro alış: 52,0890 TL

Euro altın satış: 52,1302 TL

Sterlin alış: 59,9382 TL

Sterlin satış: 60,2387 TL

28 Ocak 2026 Döviz Fiyatları

28 Ocak 2026 akaryakıt ne kadar?

Benzin (kurşunsuz 95/benzin): 55,25 TL

Motorin (dizel/mazot): 57.40 TL

LPG (otogaz): 30.70 TL

28 Ocak 2026 Akaryakıt Fiyatları

28 Ocak 2026 BIST 100 endeksi

28 Ocak 2026 BIST 100 güncel verileri

28 Ocak 2026 kripto piyasası

28 Ocak 2026 kripto piyasasında son durum

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

Google’ın 'Mikrodalga' mülakat sorusu sosyal medyada gündemde
En düşük maaş 57 bin lira oldu: Üstüne bayram ikramiyesi de eklendi
8 bin liradan 3 bin 500 liraya düştü: Kasa kasa aldılar
İki banka anlaşmıştı bir banka daha katıldı: Komisyonu kaldırdılar
MTV ödemesi için son gün yaklaştı: Hangi araç için ne kadar MTV ödenecek?
12 bin kişilik yeni stat için 600 milyon lira kaynak bulundu
Emekliye 1 maaş ve kurbanlık tutarında ikramiyeyi açıkladı: Kulislerde konuşulanı anlattı
Altının bin 550 lira olduğunu duyan kuyumcuya koştu! Kapış kapış alıyorlar
Noterlerin kazancı dudak uçuklattı
