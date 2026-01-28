Döviz 28 Ocak 2026: dolar-euro-sterlin güncel kur tablosu
28 Ocak 2026 döviz fiyatları bugün ne kadar? Dolar, euro, sterlin kaç TL?
Serbest piyasada döviz kurları 28 Ocak 2026 Çarşamba günü itibarıyla güncel seviyelerden takip ediliyor. Dolar (USD), euro (EUR) ve sterlin (GBP) başta olmak üzere anlık alış–satış fiyatları aşağıdaki tabloda yer alıyor.
28 Ocak 2026 Döviz Fiyatları Hızlı Özet
Dolar (satış): 43,4214 TL
Euro (satış): 52,1117 TL
Sterlin (satış): 60,2539 TL
28 Ocak 2026 güncel döviz kurları
Döviz
Alış (TL)
Satış (TL)
Günlük değişim
Saat
Dolar (USD)
43,3930
43,4214
|0,05 %
09:53
Euro (EUR)
52,0641
52,1117
|-0,26 %
09:53
Sterlin (GBP)
59,9534
60,2539
|6,82 %
09:53
Not: Kurlar serbest piyasada anlık değişebilir; banka/kurum/işlem kanalına göre farklılık gösterebilir.
28 Ocak 2026 dolar ne kadar?
Dolar (USD) alış: 43,3950 TL
Dolar (USD) satış: 43,4196 TL
28 Ocak 2026 euro ne kadar?
Euro (EUR) alış: 52,0890 TL
Euro (EUR) satış: 52,1302 TL
28 Ocak 2026 sterlin ne kadar?
Sterlin (GBP) alış: 59,9382 TL
Sterlin (GBP) satış: 60,2387 TL
28 Ocak 2026 altın ne kadar?
Gram altın alış: 7.340,51 TL
Gram altın satış: 7.341,36 TL
28 Ocak 2026 gümüş ne kadar?
Gram gümüş alış: 159.90 TL
Gram gümüş satış: 159.99 TL
28 Ocak 2026 Gümüş Fiyatları
28 Ocak 2026 döviz ne kadar?
Dolar alış: 43,3950 TL
Dolar satış: 43,4196 TL
Euro alış: 52,0890 TL
Euro altın satış: 52,1302 TL
Sterlin alış: 59,9382 TL
Sterlin satış: 60,2387 TL
28 Ocak 2026 Döviz Fiyatları
28 Ocak 2026 akaryakıt ne kadar?
Benzin (kurşunsuz 95/benzin): 55,25 TL
Motorin (dizel/mazot): 57.40 TL
LPG (otogaz): 30.70 TL
28 Ocak 2026 Akaryakıt Fiyatları
28 Ocak 2026 BIST 100 endeksi
28 Ocak 2026 BIST 100 güncel verileri
28 Ocak 2026 kripto piyasası
28 Ocak 2026 kripto piyasasında son durum