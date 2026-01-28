Akaryakıt fiyatlarında son durum: Benzin, motorin ve LPG Ne Kadar?

Yayınlanma:
Akaryakıt fiyatları 28 Ocak 2026 Çarşamba günü itibarıyla şehir ve bölgeye göre değişiklik gösterebiliyor. İstanbul Avrupa Yakası ve Anadolu Yakası için güncel benzin, motorin ve LPG litre fiyatları aşağıdaki tabloda yer alıyor.

28 OCAK 2026 İSTANBUL AVRUPA YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

Yakıt türü

Litre fiyatı (TL)

Benzin

55,25

Motorin

57.40

LPG

30,70

28 OCAK 2026 İSTANBUL ANADOLU YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

Yakıt türü

Litre fiyatı (TL)

Benzin

55.10

Motorin

57.24

LPG

28.69

28 OCAK 2026 ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI

Yakıt türü

Litre fiyatı (TL)

Benzin

56.11

Motorin

58.50

LPG

29.30

28 OCAK 2026 İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI

Yakıt türü

Litre fiyatı (TL)

Benzin

56.47

Motorin

58.75

LPG

29.09

28 OCAK 2026 BENZİN NE KADAR?

İstanbul Avrupa: 55,25 TL

İstanbul Anadolu: 55.10 TL

Ankara: 56.11 TL

İzmir: 56.47 TL

28 OCAK 2026 MOTORİN NE KADAR?

İstanbul Avrupa: 57.40 TL

İstanbul Anadolu: 57.24 TL

Ankara: 58.50 TL

İzmir: 58.75 TL

28 OCAK 2026 LPG NE KADAR?

İstanbul Avrupa: 30,70 TL

İstanbul Anadolu: 28.69 TL

Ankara: 29.30 TL

İzmir: 29.09 TL

28 OCAK 2026 ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 7,332,86 TL

Gram altın satış: 7,333,75 TL

28 Ocak 2026 Altın Fiyatları

28 OCAK 2026 GÜMÜŞ NE KADAR?

Gram gümüş alış: 159,48 TL

Gram gümüş satış: 159,61 TL

28 Ocak 2026 Gümüş Fiyatları

28 OCAK 2026 DÖVİZ NE KADAR?

Dolar alış: 43,3915 TL

Dolar satış: 43,4210 TL

Euro alış: 52,0787 TL

Euro altın satış: 52,1296 TL

Sterlin alış: 59,9514 TL

Sterlin satış: 59,9869 TL

28 Ocak 2026 Döviz Fiyatları

28 OCAK 2026 BIST 100 ENDEKSİ

28 Ocak 2026 BIST 100 güncel verileri

28 OCAK 2026 KRİPTO PİYASASI

28 Ocak 2026 kripto piyasasında son durum

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

