Gümüş fiyatları 28 Ocak 2026: Gram gümüş kaç TL oldu?

Yayınlanma:
Güncelleme:
Serbest piyasada gümüş fiyatları 28 Ocak 2026 Çarşamba günü itibarıyla güncel seviyelerden takip ediliyor. Gram gümüş ve ons gümüş başta olmak üzere güncel alış–satış rakamları aşağıdaki tabloda yer alıyor.

28 Ocak 2026 gümüş fiyatları bugün ne kadar? Gram gümüş ne kadar?

28 Ocak 2026 Gümüş Fiyatları Hızlı Özet

  • Gram gümüş (satış): 160,35 TL

  • Ons gümüş (satış): 115,00 $

28 Ocak 2026 güncel gümüş fiyatları

Gümüş türü

Alış (TL / $)

Satış (TL / $)

Günlük değişim

Saat

Gram gümüş

160,35 TL

160,48 TL

2,57%

10:00

Ons gümüş

115,00 $

115,08 $

2,67%

10:00

Not: Fiyatlar serbest piyasada anlık değişebilir; şehir/kuyumcu/işlem kanalına göre farklılık gösterebilir.

28 Ocak 2026 gram gümüş ne kadar?

Gram gümüş alış: 160,35 TL

Gram gümüş satış: 160,48 TL

28 Ocak 2026 ons gümüş ne kadar?

Ons gümüş alış: 115,00 $

Ons gümüş satış: 115,08 $

28 Ocak 2026 altın ne kadar?

Gram altın alış: 7.353,68 TL

Gram altın satış: 7.355,02 TL

28 Ocak 2026 Altın Fiyatları

28 Ocak 2026 döviz ne kadar?

Dolar alış: 43,4097 TL

Dolar satış: 43,4170 TL

Euro alış: 52,2044 TL

Euro altın satış: 52,2167 TL

Sterlin alış: 59,9651 TL

Sterlin satış: 59,9842 TL

28 Ocak 2026 Döviz Fiyatları

28 Ocak 2026 akaryakıt ne kadar?

Benzin (kurşunsuz 95/benzin): 55,25 TL

Motorin (dizel/mazot): 57.40 TL

LPG (otogaz): 30,70 TL

28 Ocak 2026 Akaryakıt Fiyatları

28 Ocak 2026 BIST 100 endeksi

28 Ocak 2026 BIST 100 güncel verileri

28 Ocak 2026 kripto piyasası

28 Ocak 2026 kripto piyasasında son durum

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

