Gümüş fiyatları 28 Ocak 2026: Gram gümüş kaç TL oldu?
28 Ocak 2026 gümüş fiyatları bugün ne kadar? Gram gümüş ne kadar?
28 Ocak 2026 Gümüş Fiyatları Hızlı Özet
Gram gümüş (satış): 160,35 TL
Ons gümüş (satış): 115,00 $
28 Ocak 2026 güncel gümüş fiyatları
Gümüş türü
Alış (TL / $)
Satış (TL / $)
Günlük değişim
Saat
Gram gümüş
160,35 TL
160,48 TL
2,57%
10:00
Ons gümüş
115,00 $
115,08 $
2,67%
10:00
Not: Fiyatlar serbest piyasada anlık değişebilir; şehir/kuyumcu/işlem kanalına göre farklılık gösterebilir.
28 Ocak 2026 gram gümüş ne kadar?
Gram gümüş alış: 160,35 TL
Gram gümüş satış: 160,48 TL
28 Ocak 2026 ons gümüş ne kadar?
Ons gümüş alış: 115,00 $
Ons gümüş satış: 115,08 $
28 Ocak 2026 altın ne kadar?
Gram altın alış: 7.353,68 TL
Gram altın satış: 7.355,02 TL
28 Ocak 2026 döviz ne kadar?
Dolar alış: 43,4097 TL
Dolar satış: 43,4170 TL
Euro alış: 52,2044 TL
Euro altın satış: 52,2167 TL
Sterlin alış: 59,9651 TL
Sterlin satış: 59,9842 TL
28 Ocak 2026 akaryakıt ne kadar?
Benzin (kurşunsuz 95/benzin): 55,25 TL
Motorin (dizel/mazot): 57.40 TL
LPG (otogaz): 30,70 TL
28 Ocak 2026 Akaryakıt Fiyatları
28 Ocak 2026 BIST 100 endeksi
28 Ocak 2026 BIST 100 güncel verileri