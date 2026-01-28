Altın fiyatları 28 Ocak 2026: gram altın kaç TL oldu?
23 Ocak 2026 Altın Fiyatları Hızlı Özet
- Gram altın (satış): 7.337,85 TL
- Ons altın (satış): 5.256,50
28 Ocak 2026 Güncel altın fiyatları
Altın türü
Alış (TL / $)
Satış (TL / $)
Günlük değişim
Saat
Gram altın
|7.337,00
7.337,85
|1,57 %
09:30
Ons altın
|5.255,79
|5.256,50
|1,53 %
|09:30
Çeyrek altın
|11.686,98
|0 %
|09:30
Yarım altın
|23.905,06
|0 %
|09:30
Tam altın
|46.752.24
|18,42 %
|09:30
Cumhuriyet altını
|49.271,00
|0,53 %
|09:30
Külçe altın (24 ayar)
167.000,00 TL/gr
167.000,00 TL/gr
|0,06%
|09:30
Not: Fiyatlar serbest piyasada anlık değişebilir; şehir/kuyumcu/işlem kanalına göre farklılık gösterebilir.
28 Ocak 2026 gram altın ne kadar?
Gram altın alış: 7.337,00 TL
Gram altın satış: 7.337,85 TL
28 Ocak 2026 çeyrek altın ne kadar?
Çeyrek altın alış: 11.686,98 TL
Çeyrek altın satış: 11.952,53 TL
28 Ocak 2026 yarım altın ne kadar?
Yarım altın alış: 23.300,91 TL
Yarım altın satış: 23.905,06 TL
28 Ocak 2026 tam altın ne kadar?
Tam altın alış: 46.747,92 TL
Tam altın satış: 47.663,91 TL
28 Ocak 2026 cumhuriyet altını ne kadar?
Cumhuriyet altını alış: 48.540,00 TL
Cumhuriyet satış: 49.271,00 TL
28 Ocak 2026 ons altın ne kadar?
Ons altın alış: 5.255,79 TL
Ons altın satış: 5.256,50 TL
28 Ocak 2026 24 ayar külçe altın ne kadar?
Külçe altın alış: 167.000,00 TL/gr
Külçe altın satış: 167.000,00 TL/gr
28 Ocak 2026 gümüş ne kadar?
Gram gümüş alış: 160,22 TL
Gram gümüş satış: 160,33 TL
28 Ocak 2026 döviz ne kadar?
Dolar alış: 43,3846 TL
Dolar satış:43,4187 TL
Euro alış: 52,0833 TL
Euro altın satış: 52,1422 TL
Sterlin alış: 59,9489 TL
Sterlin satış: 59,9833 TL
28 Ocak 2026 akaryakıt ne kadar?
Benzin (kurşunsuz 95/benzin): 55.21 TL
Motorin (dizel/mazot): 57.36 TL
LPG (otogaz): 29.29 TL
28 Ocak 2026 BIST 100 endeksi
28 Ocak 2026 kripto piyasası
