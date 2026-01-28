Altın fiyatları 28 Ocak 2026: gram altın kaç TL oldu?

Altın fiyatları 28 Ocak 2026: gram altın kaç TL oldu?
Altın piyasası 28 Ocak 2026 Çarşamba gününe yukarı yönlü başladı. Gram altın, ons altın ve ziynet altın türlerinde güncel alış–satış rakamları aşağıdaki tabloda yer alıyor.

23 Ocak 2026 Altın Fiyatları Hızlı Özet

  • Gram altın (satış): 7.337,85 TL
  • Ons altın (satış): 5.256,50

28 Ocak 2026 Güncel altın fiyatları

Altın türü

Alış (TL / $)

Satış (TL / $)

Günlük değişim

Saat

Gram altın

7.337,00

7.337,85

1,57 %

09:30

Ons altın

5.255,795.256,501,53 %09:30

Çeyrek altın

11.686,98
11.952,53
0 %09:30

Yarım altın

23.300,91
23.905,060 %09:30

Tam altın

46.752.24
47.663,91
18,42 %09:30

Cumhuriyet altını

48.540,00
49.271,000,53 %09:30

Külçe altın (24 ayar)

167.000,00 TL/gr

167.000,00 TL/gr

0,06%09:30

Not: Fiyatlar serbest piyasada anlık değişebilir; şehir/kuyumcu/işlem kanalına göre farklılık gösterebilir.

28 Ocak 2026 gram altın ne kadar?

Gram altın alış: 7.337,00 TL

Gram altın satış: 7.337,85 TL

28 Ocak 2026 çeyrek altın ne kadar?

Çeyrek altın alış: 11.686,98 TL

Çeyrek altın satış: 11.952,53 TL

28 Ocak 2026 yarım altın ne kadar?

Yarım altın alış: 23.300,91 TL

Yarım altın satış: 23.905,06 TL

28 Ocak 2026 tam altın ne kadar?

Tam altın alış: 46.747,92 TL

Tam altın satış: 47.663,91 TL

28 Ocak 2026 cumhuriyet altını ne kadar?

Cumhuriyet altını alış: 48.540,00 TL

Cumhuriyet satış: 49.271,00 TL

28 Ocak 2026 ons altın ne kadar?

Ons altın alış: 5.255,79 TL

Ons altın satış: 5.256,50 TL

28 Ocak 2026 24 ayar külçe altın ne kadar?

Külçe altın alış: 167.000,00 TL/gr

Külçe altın satış: 167.000,00 TL/gr

28 Ocak 2026 gümüş ne kadar?

Gram gümüş alış: 160,22 TL

Gram gümüş satış: 160,33 TL

23 Ocak 2026 Gümüş Fiyatları

28 Ocak 2026 döviz ne kadar?

Dolar alış: 43,3846 TL

Dolar satış:43,4187 TL

Euro alış: 52,0833 TL

Euro altın satış: 52,1422 TL

Sterlin alış: 59,9489 TL

Sterlin satış: 59,9833 TL

28 Ocak 2026 Döviz Fiyatları

28 Ocak 2026 akaryakıt ne kadar?

Benzin (kurşunsuz 95/benzin): 55.21 TL

Motorin (dizel/mazot): 57.36 TL

LPG (otogaz): 29.29 TL

28 Ocak 2026 Akaryakıt Fiyatları

28 Ocak 2026 BIST 100 endeksi

28 Ocak 2026 BIST 100 güncel verileri

28 Ocak 2026 kripto piyasası

28 Ocak 2026 kripto piyasasında son durum

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

