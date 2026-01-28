28 Ocak BIST100 güne nasıl başladı? Borsa ne durumda?

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi 28 Ocak 2026 Çarşamba günü 10:11 itibarıyla 13,181.18 puanda. Endeks, dünkü kapanışa göre %0,74 (+97,20 puan) yükselişle izleniyor.

28 Ocak 2026 Borsa İstanbul kısa özet

  • BIST 100: 13,181.18

  • Değişim: +74.19 (0.57%)

  • Açılış: 13.150,12

  • Gün içi aralık: 13,144.15 – 13,186.78

  • İşlem hacmi: 195.096 Mio.TL

  • Saat: 10:11

28 Ocak 2026 BIST 100 Endeksi

Gösterge

Değer

BIST 100 (son)

13,181.18

Değişim

+74.19 (0.57%)

Önceki kapanış

13,106.99

Gün içi en düşük

13,144.15

Gün içi en yüksek

13,186.78

İşlem hacmi

195.096 Mio.TL

Saat

10:11

28 Ocak 2026 en çok yükselen hisseler

Hisse

Son (TL)

Günlük %

CUSAN29,9210,00
AKCNS202,509,99
UCAYM28,949,95
ZGYO21,849,91
ALVES4,269,79

28 Ocak 2026 en çok düşen hisseler

Hisse

Son (TL)

Günlük %

SELVA3,31-9,81
HALKB44,12-6,29
VKFYO47,00-5,70
MEPET20,36-4,86
MERKO16,10-4,79

28 Ocak 2026 en çok işlem gören hisseler

Hisse

Son (TL)

Hacim (TL)

ASELS311,001.152.227.183,00
SASA2,511.005.824.996,54
HALKB44,12883.656.499,64
SAHOL103,70772.733.463,00
THYAO295,50603.994.364,00

28 OCAK 2026 ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 7,332,86 TL

Gram altın satış: 7,333,75 TL

28 Ocak 2026 Altın Fiyatları

28 OCAK 2026 GÜMÜŞ NE KADAR?

Gram gümüş alış: 159,48 TL

Gram gümüş satış: 159,61 TL

28 Ocak 2026 Gümüş Fiyatları

28 OCAK 2026 DÖVİZ NE KADAR?

Dolar alış: 43,3915 TL

Dolar satış: 43,4210 TL

Euro alış: 52,0787 TL

Euro altın satış: 52,1296 TL

Sterlin alış: 59,9514 TL

Sterlin satış: 59,9869 TL

28 Ocak 2026 Döviz Fiyatları

28 Ocak 2026 akaryakıt ne kadar?

Benzin (kurşunsuz 95/benzin): 55,25 TL

Motorin (dizel/mazot): 57.40 TL

LPG (otogaz): 30.70 TL

28 Ocak 2026 Akaryakıt Fiyatları

28 OCAK 2026 KRİPTO PİYASASI

28 Ocak 2026 kripto piyasasında son durum

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

