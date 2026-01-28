28 Ocak BIST100 güne nasıl başladı? Borsa ne durumda?
Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi 28 Ocak 2026 Çarşamba günü 10:11 itibarıyla 13,181.18 puanda. Endeks, dünkü kapanışa göre %0,74 (+97,20 puan) yükselişle izleniyor.
28 Ocak 2026 Borsa İstanbul kısa özet
BIST 100: 13,181.18
Değişim: +74.19 (0.57%)
Açılış: 13.150,12
Gün içi aralık: 13,144.15 – 13,186.78
İşlem hacmi: 195.096 Mio.TL
Saat: 10:11
28 Ocak 2026 BIST 100 Endeksi
Gösterge
Değer
BIST 100 (son)
|13,181.18
Değişim
|+74.19 (0.57%)
Önceki kapanış
|13,106.99
Gün içi en düşük
|13,144.15
Gün içi en yüksek
|13,186.78
İşlem hacmi
|195.096 Mio.TL
Saat
10:11
28 Ocak 2026 en çok yükselen hisseler
Hisse
Son (TL)
Günlük %
|CUSAN
|29,92
|10,00
|AKCNS
|202,50
|9,99
|UCAYM
|28,94
|9,95
|ZGYO
|21,84
|9,91
|ALVES
|4,26
|9,79
28 Ocak 2026 en çok düşen hisseler
Hisse
Son (TL)
Günlük %
|SELVA
|3,31
|-9,81
|HALKB
|44,12
|-6,29
|VKFYO
|47,00
|-5,70
|MEPET
|20,36
|-4,86
|MERKO
|16,10
|-4,79
28 Ocak 2026 en çok işlem gören hisseler
Hisse
Son (TL)
Hacim (TL)
|ASELS
|311,00
|1.152.227.183,00
|SASA
|2,51
|1.005.824.996,54
|HALKB
|44,12
|883.656.499,64
|SAHOL
|103,70
|772.733.463,00
|THYAO
|295,50
|603.994.364,00
28 OCAK 2026 ALTIN NE KADAR?
Gram altın alış: 7,332,86 TL
Gram altın satış: 7,333,75 TL
28 OCAK 2026 GÜMÜŞ NE KADAR?
Gram gümüş alış: 159,48 TL
Gram gümüş satış: 159,61 TL
28 OCAK 2026 DÖVİZ NE KADAR?
Dolar alış: 43,3915 TL
Dolar satış: 43,4210 TL
Euro alış: 52,0787 TL
Euro altın satış: 52,1296 TL
Sterlin alış: 59,9514 TL
Sterlin satış: 59,9869 TL
28 Ocak 2026 akaryakıt ne kadar?
Benzin (kurşunsuz 95/benzin): 55,25 TL
Motorin (dizel/mazot): 57.40 TL
LPG (otogaz): 30.70 TL
28 Ocak 2026 Akaryakıt Fiyatları
28 OCAK 2026 KRİPTO PİYASASI
28 Ocak 2026 kripto piyasasında son durum