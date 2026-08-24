Tam 8 gündür kayıptı: 19 yaşındaki Mehmet'in cansız bedenini köpek buldu

Nevşehir’in Acıgöl ilçesinde yakınlarını ziyaret etmek için ailesiyle birlikte bulunan 19 yaşındaki Mehmet Yılmaz’dan 17 Ağustos’tan bu yana haber alınamıyordu. Polis, jandarma ve AFAD ekiplerinin 8 gündür sürdürdüğü arama çalışmalarında Yılmaz’ın cansız bedenine ulaşıldı.

MİSAFİR OLDUKLARI EVDEN AYRILDI, BİR DAHA DÖNMEDİ

Kocaeli’de yaşayan Mehmet Yılmaz, ailesiyle birlikte Acıgöl ilçesinde bulunan yakınlarını ziyaret etmek için Nevşehir’e geldi. Yılmaz, 17 Ağustos günü saat 16.00 sıralarında misafir oldukları evden ayrıldı. Ancak 19 yaşındaki genç bir daha eve dönmedi.

Ailenin durumu yetkililere bildirmesi üzerine polis, jandarma ve AFAD ekipleri bölgede geniş çaplı arama çalışması başlattı. Arama çalışmaları devam ederken Yılmaz’ın annesi Canan Yılmaz da beyin kanaması şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

SON GÖRÜNTÜLERİ GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Arama çalışmaları sırasında Mehmet Yılmaz’ın Acıgöl-Ağıllı köyü yolunda yürüdüğü son anlar, bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Ekipler ve ilçe sakinleri, görüntülerin ardından arama çalışmalarını bu bölgede yoğunlaştırdı. Ancak günler boyunca Yılmaz’a ait herhangi bir ize rastlanamadı.

KÖPEK, CANSIZ BEDENİNİN BULUNMASINI SAĞLADI

Kayıp ihbarının üzerinden 8 gün geçtikten sonra Yılmaz’ın cansız bedeni ilçedeki İmam Yeri mevkisinde bulundu. Bölgede bulunan bir bağ evinden çıkan Ergin Ertaş’a ait köpek, sahibinden uzaklaşarak boş arazide bir noktaya tepki verdi.

Köpeğinin peşinden giden Ertaş, arazide hareketsiz yatan bir kişiyi fark etti. Ertaş’ın durumu polise bildirmesi üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.

KESİN ÖLÜM NEDENİ OTOPSİYLE BELİRLENECEK

Ekiplerin yaptığı incelemede, arazide bulunan cansız bedenin 8 gündür aranan Mehmet Yılmaz’a ait olduğu belirlendi. Bölge güvenlik şeridiyle çevrilirken olay yeri inceleme ekipleri çalışma yaptı.

Yılmaz’ın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi işlemleri için hastaneye kaldırıldı. Mehmet Yılmaz’ın kesin ölüm nedeninin adli tıp incelemesinin ardından netlik kazanacağı belirtildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın çok yönlü sürdüğü bildirildi. (DHA)