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Yangına yardım etmek istemişti: 60 yaşındaki adam hayatını kaybetti!

Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde çıkan tarım arazisi yangınına müdahale ederken fenalaşan 60 yaşındaki Hasan Durgun, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

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Yangına yardım etmek istemişti: 60 yaşındaki adam hayatını kaybetti!

Kayseri’nin Yeşilhisar ilçesinde tarım arazisinde çıkan yangına müdahale çalışmalarına destek olmak isteyen 60 yaşındaki Hasan Durgun, fenalaşarak yaşamını yitirdi. Yaklaşık 3 saat süren çalışmaların ardından yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

YANGIN KISA SÜREDE YAYILDI

Yangın, sabah saatlerinde Yeşilhisar ilçesine bağlı Gülbayır Mahallesi’nde, ağaçlık bölgelerin de bulunduğu tarım arazisinde çıktı. Henüz bilinmeyen nedenle başlayan yangın, kısa sürede büyüyerek geniş bir alana yayıldı.

İhbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler yangına müdahale ederken, çalışmalara destek vermek isteyen Hasan Durgun da bölgeye geldi.

Yangına yardım etmek istemişti: 60 yaşındaki adam hayatını kaybetti! - Resim : 1

MÜDAHALE SIRASINDA FENALAŞTI

Yangın söndürme çalışmalarına destek olmaya çalışan Durgun, bir süre sonra fenalaşarak baygınlık geçirdi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Yeşilhisar Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Durgun, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

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YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 3 saat süren çalışması sonucunda yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Jandarma ekipleri ise yangının çıkış nedeninin belirlenmesi amacıyla inceleme başlattı. (DHA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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