NATO zirvesinde mesai yapan polislerin mesaileri ödenmedi

Ankara’da düzenlenen NATO Zirvesi’nde görev yapan emniyet personelinin mesai ücretlerinin, zirvenin üzerinden yaklaşık 1,5 ay geçmesine rağmen büyük bölümüne ödenmediği belirtildi. Yaklaşık 50 bin polisin görev aldığı zirvede, emniyet personeline 10 günlük mesai karşılığında 13 bin TL ödeme yapılması gerekiyor.

Nefes'te yer alan habere göre, NATO Zirvesi kapsamında Ankara’nın Çankaya ilçesinin birçok noktasında 7 gün 24 saat görev yapan polislerin mesai ücretleri gündeme geldi. Ankara’da görevli bir polis, personelin yaklaşık yüzde 90’ının ödemesinin henüz yapılmadığını söyledi.

Zirvede görev alan emniyet personelinin yaklaşık 10 gün boyunca mesai yaptığı belirtilirken, bu çalışma karşılığında kişi başına 13 bin TL ödeme yapılacağı ifade edildi. Buna göre polislere günlük mesai karşılığında yaklaşık 1.300 TL ödenmiş olacak.

"13 BİN TL’YE ZATEN NE ALABİLİR?"

Emniyet Teşkilatı Sendikası Başkanı İsmail Okumuş ise mesai ödemelerinde memur ve işçi kadrosu arasında fark bulunduğunu söyledi. Okumuş, işçi kadrosunda bulunan personelin ödemelerinin yapıldığını, memur kadrosundaki polislerin ise büyük bölümünün mesai ücretlerini alamadığını belirtti.

Ankara Emniyeti'nde işçi kadrosunda görev yapan personel sayısının 500 civarında olduğunu aktaran Okumuş, şehir dışından takviye amacıyla Ankara’ya gelen polislere ise mesai ücretlerinin yatırıldığını kaydetti.

Okumuş, yaklaşık 50 bin personelin görev yaptığı zirvede 40 bin polisin mesai ücretini alamadığını belirterek, ödenecek 13 bin TL’nin yapılan çalışmanın karşılığı olmadığını savundu.

“Yaklaşık 50 bin personelin 40 bini mesai almamıştır. Verilen para da emeğin karşılığı değil. 13 bin TL’ye zaten ne alabilir? En fazla iki haftalık market alışverişini yapabilir” dedi.