Emekli polis miras yüzünden kardeşini öldürdü! Tabancayla vurup kaçtı
Çorum'un Uğurludağ ilçesinde iki kardeş arasında çıkan miras kavgasında, emekli polis memuru Mehmet Ü., kardeşi Ziya Ü.'yü tabancayla vurarak öldürdü. Olayın ardından şüpheli kaçtı.
Çorum'un Uğurludağ ilçesine bağlı Tutpınar Mahallesi'nde iki kardeş arasında miras anlaşmazlığı yüzünden çıkan tartışma cinayetle sonuçlandı. Akşam saatlerinde gerçekleşen olayda emekli polis memuru Mehmet Ü. ile kardeşi Ziya Ü. arasında başlayan sözlü tartışma, kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü.
Tartışmanın şiddetlenmesi üzerine öfkesine hakim olamayan emekli polis memuru Mehmet Ü., tabancasını çekerek öz kardeşi Ziya Ü.'ye ateş etmesi sonucu Ziya Ü. ağır yaralandı.
KATİL ZANLISI HER YERDE ARANIYOR
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Uğurludağ Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ziya Ü., doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kardeşini vurduktan sonra olay yerinden hızla uzaklaşarak kayıplara karışan şüpheli Mehmet Ü.'nün yakalanması için emniyet güçlerince operasyon başlatıldı. (DHA)