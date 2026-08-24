2 kız kardeş fındık toplamak için evden çıktılar: Dere yatağında ölü bulundular

Ordu’nun Çamaş ilçesinde fındık toplamak için bahçeye giden 60 yaşındaki Melehat Gümüş ile 65 yaşındaki kardeşi Fatma Gümüş’ten akşam saatlerine kadar haber alınamadı. Yakınlarının başlattığı arama çalışmalarında iki kardeşin cansız bedeni dere kenarında bulundu.

AKŞAM EVE DÖNMEYİNCE ARAMAYA BAŞLADILAR

Olay, Çamaş ilçesine bağlı Sarıyakup Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre Melehat Gümüş ve Fatma Gümüş, sabah saatlerinde fındık toplamak için bahçeye gitti. İki kardeşin akşam saatlerinde eve dönmemesi üzerine yakınları bölgede arama çalışması başlattı.

Aramalar sırasında iki kardeşin cansız bedeni dere kenarında bulundu. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

İKİ KARDEŞİN HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Melehat Gümüş ve Fatma Gümüş’ün hayatını kaybettiği belirlendi.

İki kardeşin cenazeleri, gerekli adli işlemlerin ardından hastane morguna kaldırıldı.

JANDARMA SORUŞTURMA BAŞLATTI

Olayla ilgili jandarma tarafından soruşturma başlatıldı. İki kardeşin ölüm nedenine ilişkin soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

KOCAELİ'DEN SONRA ŞİMDİ DE ORDU'DA ACI KAYIP

Kocaeli Darıca’da denizde cansız bulunan 24 yaşındaki Gülşah, 17 yaşındaki Muhammet Ali ve 15 yaşındaki Belinay Sakar kardeşlerin ölümüne ilişkin soruşturma çok yönlü sürdürülüyor.

Gece saat 03.49’da birlikte sahile yürüdükleri kamera kayıtlarıyla belirlenen kardeşlerin vücutlarında darp veya yaralanma izine rastlanmazken, ön otopsi raporunda üçünün de alkollü olduğu ve suda boğularak yaşamını yitirdiği tespit edilmişti.

Polis ekipleri, kardeşlerden birinin denize düşmesi üzerine diğerlerinin kurtarmak için suya girmiş olması ihtimalinin yanı sıra birlikte yaşamlarına son vermiş olabilecekleri olasılığını da araştırıyor.

Hukuk fakültesini kazanan Gülşah ile lise öğrencisi olan kardeşlerinin okul hayatlarında başarılı oldukları, ailenin bir diğer kızının ise 2016 yılında İzmir'de boğularak hayatını kaybettiği öğrenilmişti.

Ekipler, olayın kesin nedenini aydınlatmak amacıyla kardeşlerin cep telefonlarını, dijital materyallerini ve bölgedeki güvenlik kameralarını detaylı şekilde incelemeye devam ediyor. (DHA)