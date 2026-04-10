TFF 2. Lig ekibi Bursaspor maçı gelmeden milyonları kazandı

Bursaspor şampiyonluk maçında Ankara Demirspor'a konuk olacak. Başkent ekibi, Eskişehir'e alınan maçta biletlerden yaklaşık 16 milyon TL kazanacak.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup’un 32. haftasında Bursaspor deplasmanda Ankara Demirspor ile karşı karşıya gelecek. 12 Nisan Pazar günü saat 15.00’te oynanacak mücadele öncesi değişiklik yaşandı.

MAÇ ESKİŞEHİR’E ALINDI

Şampiyonluk maçına çıkacak olan yeşil-beyazlıların talebiyle mücadele Eskişehir’e alındı. Prof. Dr. Fethi Heper Stadı’nda oynanacak müsabakaya Bursalı taraftarlar akın edecek.

bursaspor-2-0-mardin-1969-spor-169d13f132d90a.jpg

ANKARA DEMİRSPOR 16 MİLYON TL KAZANACAK

Bursaspor, yaptığı anlaşma gereğince bilet gelirlerini Ankara Demirspor’a bırakacak. Kapalı gişe oynanması beklenen maçtan Ankara Demirspor tahmini 16 milyon TL’lik gelir elde edecek.

3 HAFTA KALA 6 PUAN ÖNDELER

Geride kalan 31 haftada 71 puan toplayan Bursaspor, liderliğini sürdürüyor. Yeşil-beyazlılar, ligin bitmesine 3 hafta kala en yakın takipçisinden 6 puan önde.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

