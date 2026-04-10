Trabzonspor'dan TFF'ye Galatasaray itirazı

Trabzonspor’un Süper Lig'in 28'inci haftasında 4 Nisan’da oynanan Galatasaray karşılaşmasının arından Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’nun sevk kararının ardından cezalar belli oldu.

34 BİN 718 TARAFTARIN BİLETİNE BLOKE

Trabzonspor’un 2-1 galip geldiği karşılaşmanın ardından, hem kulübe para cezaları kesildi hem de taraftarlara yönelik yaptırımlar uygulandı. Trabzonspor, PFDK tarafından kötü ve çirkin tezahüratlar nedeniyle 1 milyon 280 bin TL para cezasına çarptırılarak, 53 blokta yer alan 34 bin 718 taraftarın biletlerini de 1 maçlığına bloke edildi.

Kararla birlikte bordo-mavililer, 41 bin kapasiteye sahip Papara Park Stadyumu’ndaki ilk iç saha maçı olan RAMS Başakşehir karşılaşmasında taraftarlarının büyük kısmından yoksun olarak sahaya çıkacak.

“İTİRAZIMIZI YAPTIK”

Cezaya dair konuşan Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, “Herhalde Türk futbol tarihinde ilk böyle bir ceza. Adaletli olmadığını düşünüyoruz. İtirazımızı yaptık. İnşallah önümüzdeki günlerde federasyon başkanımız ve yönetimi yanlışı düzeltecektir” dedi.