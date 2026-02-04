Kante transferinin perde arkası ortaya çıktı

Kante transferinin perde arkası ortaya çıktı
Yayınlanma:
Fenerbahçe'de yılan hikayesine dönen ve dün gece yarısı açıklanan Kante transferinin perde arkasında yaşananlar ortaya çıktı. Sadettin Saran'ın Erdoğan'a teşekkür mesajı çok konuşulurken, Kante için Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın da devreye girdiği ifade edildi.

Fenerbahçe’nin uzun uğraşlar sonucu tamamladığı N’Golo Kante transferinin, yalnızca futbol kulüpleri ve federasyonlar arasında değil, diplomatik temaslarla da şekillendiği ortaya çıktı.
Suudi Arabistan Kulübü Al-Ittihad'la sıkıntı yaşayan Fenerbahçe önce transferin gerçekleşmediğini açıkladı.

Fenerbahçe Kante transferini bildirdi: İmzalar atıldıFenerbahçe Kante transferini bildirdi: İmzalar atıldı

Ardından dün gece yarısı resmi açıklama ile Kante'nin Fenerbahçe ile anlaştığı duyuruldu. Tüm bu gelişmelerin ardından Fenerbahçe bu sabah yayınladığı mesajla Erdoğan'a transferdeki desteğinden dolayı teşekkür etti.

HERKES DEVREYE GİRMİŞ

Yeni Şafak muhabiri Burak Doğan Kante transferinin perde arkasında yaşananları anlattı.
Doğan'ın aktardığına göre, süreç kritik bir noktada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın devreye girmesiyle çözüme kavuştu.
Fenerbahçe Yönetim Kurulu’ndan Ömer Topbaş'ın Kante transferinin çıkmaza girmesi üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Suudi Arabistan ziyareti öncesinde konuyu ilettiği ifade edildi.

ERDOĞAN SELMAN'A SÖYLEMİŞ

İddiaya göre Erdoğan, heyetler arası görüşmeler öncesinde meseleyi Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman’a aktardı.
Prens Selman, Erdoğan’ın ricasını geri çevirmedi ve sürecin yeniden değerlendirilmesi için El-Ittihad Kulübü ve Suudi Futbol Federasyonu’na talimat verdi.
Bu müdahale, transferin yeniden masaya yatırılmasını ve nihayetinde olumlu şekilde sonuçlanmasını sağladı.

selman.png

SAAT 21:30DA İSTANBUL'DA OLACAK

Fenerbahçe'nin yeni transferi Kante'nin İstanbul'a geliş saati de belli oldu. Fenerbahçe'den yapılan açıklamada "Futbolcumuz N’Golo Kante, bugün saat 21.30’da Sabiha Gökçen Havalimanı Genel Havacılık Terminali’nde olacaktır" mesajı paylaşıldı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Meteoroloji tarih vererek uyardı: Yeni yağış dalgası geliyor
Meteoroloji tarih vererek uyardı: Yeni yağış dalgası geliyor
TFF'den beklenen Skriniar kararı geldi
Emekli promosyon yarışı iyice kızıştı: Bankalar teker teker açıkladı
Bankalar teker teker tutarları açıkladı
Emekli promosyon yarışı iyice kızıştı
2 dev AVM satıldı: 350 milyon euroluk ödeme peşin yapıldı
2 dev AVM satıldı
350 milyon euroluk ödeme peşin yapıldı
Yemekten sonra yürüyüş mü aç karnına koşmak mı?
Rıdvan Dilmen Fenerbahçe'nin Galatasaray'ı geçip nasıl şampiyon olacağını açıkladı
İsviçreli dev bankadan gümüş uyarısı!
İsviçreli dev bankadan gümüş uyarısı!
Dünyanın en tüylü yırtıcısı patilerini neden saklıyor?
Dünyanın en tüylü yırtıcısı patilerini neden saklıyor?
AKP emekliye refah payı için "Gabar'ı bekleyin" dedi
Milyarder Rus Türk vatandaşı olunca mallarına el konuldu: Dev havalimanı yarı fiyatına en yakın rakibine satıldı
Spor
Fenerbahçe Arabistan'dan vazgeçmiyor
Fenerbahçe Arabistan'dan vazgeçmiyor
Fenerbahçe'nin Kocaelispor galibiyetinde "Hakan Safi" iddiası: "Çirkin" diyerek açıkladı
Fenerbahçe'nin Kocaelispor galibiyetinde "Hakan Safi" iddiası: "Çirkin" diyerek açıkladı