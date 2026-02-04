Fenerbahçe’nin uzun uğraşlar sonucu tamamladığı N’Golo Kante transferinin, yalnızca futbol kulüpleri ve federasyonlar arasında değil, diplomatik temaslarla da şekillendiği ortaya çıktı.

Suudi Arabistan Kulübü Al-Ittihad'la sıkıntı yaşayan Fenerbahçe önce transferin gerçekleşmediğini açıkladı.

Fenerbahçe Kante transferini bildirdi: İmzalar atıldı

Ardından dün gece yarısı resmi açıklama ile Kante'nin Fenerbahçe ile anlaştığı duyuruldu. Tüm bu gelişmelerin ardından Fenerbahçe bu sabah yayınladığı mesajla Erdoğan'a transferdeki desteğinden dolayı teşekkür etti.

HERKES DEVREYE GİRMİŞ

Yeni Şafak muhabiri Burak Doğan Kante transferinin perde arkasında yaşananları anlattı.

Doğan'ın aktardığına göre, süreç kritik bir noktada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın devreye girmesiyle çözüme kavuştu.

Fenerbahçe Yönetim Kurulu’ndan Ömer Topbaş'ın Kante transferinin çıkmaza girmesi üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Suudi Arabistan ziyareti öncesinde konuyu ilettiği ifade edildi.

ERDOĞAN SELMAN'A SÖYLEMİŞ

İddiaya göre Erdoğan, heyetler arası görüşmeler öncesinde meseleyi Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman’a aktardı.

Prens Selman, Erdoğan’ın ricasını geri çevirmedi ve sürecin yeniden değerlendirilmesi için El-Ittihad Kulübü ve Suudi Futbol Federasyonu’na talimat verdi.

Bu müdahale, transferin yeniden masaya yatırılmasını ve nihayetinde olumlu şekilde sonuçlanmasını sağladı.

SAAT 21:30DA İSTANBUL'DA OLACAK

Fenerbahçe'nin yeni transferi Kante'nin İstanbul'a geliş saati de belli oldu. Fenerbahçe'den yapılan açıklamada "Futbolcumuz N’Golo Kante, bugün saat 21.30’da Sabiha Gökçen Havalimanı Genel Havacılık Terminali’nde olacaktır" mesajı paylaşıldı.