Kante'nin ne zaman geleceği belli oldu: Taraftar akın edecek

Fenerbahçe'nin dün öğle saatlerinde olmadığını açıkladığı N'Golo Kante, gece yarısından sonra Fenerbahçeli oldu.

Sarı lacivertli kulübün açıklamasından saatler sonra Fransız yıldızla ilgili olumlu haber geldi.

Al Ittıhad Kulübü'nün ayrılığı açıklamasından hemen sonra Fenerbahçe de transferi Türkiye Futbol Federasyonu'na resmen bildirdi.

Fenerbahçe Kante transferini bildirdi: İmzalar atıldı

Kante ile 2.5 yıllık sözleşmenin bile imzalandığı duyuruldu.

Fenerbahçe'nin açıklamasında "Açıklamamızdan da anlaşılacağı gibi KAN TEr gözyaşı var, ama vazgeçmek sözlüğümüzde yok... Bazı hikayeler zaman alır, ama yarım kalmaz. Fenerbahçemize hoş geldin N'Golo Kante" ifadeleri kullanıldı.

Sarı lacivertliler En Nesyri'nin Suudi Arabistan'a transferini de yine gece yarısı TFF'ye bildirdi.

KANTE BUGÜN İSTANBUL'A GELİYOR

Kante'nin İstanbul'a ne zaman geleceği de belli oldu.

N'Golo Kante'nin Fanatik'teki habere göre bugün öğlde saatlerinde İstanbul'a ineceği belirtildi.

Sarı lacivertli taraftarların Kante'yi kalabalık bir grupla karşılaması bekleniyor. Taraftarların havalimanına akın etmesi bekleniyor.