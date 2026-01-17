İsveç'te yetişmişti: Süper Lig'i bıraktı Vanspor'a transfer oldu

TFF 1. Lig takımı Vanspor, Süper Lig ekibi Fatih Karagümrük'ten Alper Emre Demirol'u transfer ettiğini duyurdu.

Vanspor'dan yapılan açıklama şöyle:

"Karagümrük FK forması giyen orta saha oyuncusu Alper Emre Demirol ile 1,5 yıllık profesyonel sözleşme konusunda anlaşmaya varılmıştır. Yeni transferimize hoş geldin diyor, kırmızı-siyahlı formamız altında başarılar dileriz.”

İSVEÇ'TEN GELMİŞTİ

Alper Emre Demirol, İsveç vatandaşı. Futbola da İsveç'in Hammarby takımında başladı.

2024-2025 sezonu başında Fatih Karagümrük'e transfer oldu.

Karagümrük'te fazla forma şansı bulamadı. Sadece 8 maçta forma giyebildi.

23 yaşındaki futbolcunun İsveç takımlarından da teklif almasına rağmen Vanspor'u tercih ettiği belirtildi.

