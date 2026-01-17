İsveç'te yetişmişti: Süper Lig'i bıraktı Vanspor'a transfer oldu

İsveç'te yetişmişti: Süper Lig'i bıraktı Vanspor'a transfer oldu
Yayınlanma:
İsveç'te yetişen Alper Emre Demirol, TFF 1. Lig takımı Vanspor'la sözleşme imzaladı.

TFF 1. Lig takımı Vanspor, Süper Lig ekibi Fatih Karagümrük'ten Alper Emre Demirol'u transfer ettiğini duyurdu.
Vanspor'dan yapılan açıklama şöyle:

whatsapp-image-2026-01-17-at-14-47-48.jpeg

"Karagümrük FK forması giyen orta saha oyuncusu Alper Emre Demirol ile 1,5 yıllık profesyonel sözleşme konusunda anlaşmaya varılmıştır. Yeni transferimize hoş geldin diyor, kırmızı-siyahlı formamız altında başarılar dileriz.”

İSVEÇ'TEN GELMİŞTİ

Alper Emre Demirol, İsveç vatandaşı. Futbola da İsveç'in Hammarby takımında başladı.
2024-2025 sezonu başında Fatih Karagümrük'e transfer oldu.
Karagümrük'te fazla forma şansı bulamadı. Sadece 8 maçta forma giyebildi.
23 yaşındaki futbolcunun İsveç takımlarından da teklif almasına rağmen Vanspor'u tercih ettiği belirtildi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Honda sessiz sedasız otomobil logosunu değiştirdi! Yeni logosunun gizli bir anlamı var
Honda sessiz sedasız otomobil logosunu değiştirdi! Yeni logosunun gizli bir anlamı var
Süper Lig ekibi ünlü milyardere satılıyor: Bahis operasyonlarını önceden bilen isim açıkladı
Bağırınca haklı mı oluyorsunuz?
İstanbul'a önce yağmur sonra kar uyarısı: Meteoroloji gün gün açıkladı
Bu şehirde gaza basmak yasak: En fazla 30'la gidebilirsiniz
Bu şehirde gaza basmak yasak: En fazla 30'la gidebilirsiniz
Yastık altı altınında yeni dönem başlıyor! Paranız gidebilir
Paranız gidebilir!
Yastık altı altınında yeni dönem başlıyor
AKOM'dan İstanbul'a kar alarmı: 2 gün yağacak
AKOM'dan İstanbul'a kar alarmı: 2 gün yağacak
AKOM tarih vererek uyardı: İstanbullular dikkat
AKOM tarih vererek uyardı: İstanbullular dikkat
Coca Cola zararına bile satamadı
Coca Cola zararına bile satamadı
Fenerbahçe'de tarihe geçecek gün 31 Ocak: Sadettin Saran da olacak Aziz Yıldırım da Ali Koç da
Spor
Acun Ilıcalı'nın prensini Beşiktaş alacak: Karar Sergen Yalçın'da
Acun Ilıcalı'nın prensini Beşiktaş alacak: Karar Sergen Yalçın'da
Fenerbahçe'den Kasımpaşa'ya bir transfer daha: Resmen açıklandı
Fenerbahçe'den Kasımpaşa'ya bir transfer daha: Resmen açıklandı
Amedspor -6 dereceye yola çıktı
Amedspor -6 dereceye yola çıktı