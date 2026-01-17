İsveç'te yetişmişti: Süper Lig'i bıraktı Vanspor'a transfer oldu
İsveç'te yetişen Alper Emre Demirol, TFF 1. Lig takımı Vanspor'la sözleşme imzaladı.
TFF 1. Lig takımı Vanspor, Süper Lig ekibi Fatih Karagümrük'ten Alper Emre Demirol'u transfer ettiğini duyurdu.
Vanspor'dan yapılan açıklama şöyle:
"Karagümrük FK forması giyen orta saha oyuncusu Alper Emre Demirol ile 1,5 yıllık profesyonel sözleşme konusunda anlaşmaya varılmıştır. Yeni transferimize hoş geldin diyor, kırmızı-siyahlı formamız altında başarılar dileriz.”
İSVEÇ'TEN GELMİŞTİ
Alper Emre Demirol, İsveç vatandaşı. Futbola da İsveç'in Hammarby takımında başladı.
2024-2025 sezonu başında Fatih Karagümrük'e transfer oldu.
Karagümrük'te fazla forma şansı bulamadı. Sadece 8 maçta forma giyebildi.
23 yaşındaki futbolcunun İsveç takımlarından da teklif almasına rağmen Vanspor'u tercih ettiği belirtildi.