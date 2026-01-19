Bu takımı 2.5 yıldır kimse yenemedi: 30 maçta 30 galibiyet aldı

Yayınlanma:
Şanlıurfa takımı Akçakale 63, son 2.5 yılda oynadığı 30 maçın tamamını kazandı. Teknik Direktör Abdulkadir Alptekin, "Süper Amatör Lig'e çıkmak istiyoruz" derken, başkan Ali Öztürk "1. Amatör Lig'de hedef şampiyonluk" diye konuştu.

Şanlıurfa 1. Amatör Lig takımı Akçakale 63 FK, 2.5 yıldır oynadığı 30 maçın tamamını kazandı.
İlçenin eski futbolcuları tarafından 2020 yılında kurulan Akçakale 63 FK, 2023-2024 sezonundan itibaren 2. Amatör Lig'de mücadele etmeye başladı. İlk sezonunda istediği başarıyı yakalamayan Akçakale ekibi, ligin son 4 maçını kazanarak galibiyet serisinin ilk adımını attı.
Geçen sezon 2. Amatör Lig'de oynadığı 14 maçtan da galibiyetle ayrılarak şampiyon olan Akçakale temsilcisi, bu sezon mücadele ettiği 1. Amatör Lig'de de çıktığı 12 karşılaşmayı kazandı ve 30 maçlık galibiyet serisine ulaştı.

HEDEF 36'DA 36 YAPMAK

Akçakale 63 FK Teknik Direktörü Abdulkadir Alptekin, "Durumumuz çok iyi, şu ana kadar bütün maçlarımızı kazandık. Gençlerimiz kendi ilçemizin çocukları. Gençlerimizi kazanmak, özellikle kötü alışkanlıklardan uzak tutmak istiyoruz. Şu an altyapılarımızda yaklaşık 120 gencimiz var. Onları da hocalar eşliğinde çalıştırıyoruz. Bu sezon bütün maçlarımızı kazandık, kalan 6 maçı da kazanıp Süper Amatör Lig'e çıkmak istiyoruz. Sonrasında ise Bölgesel Amatör Lig'de mücadele etmek istiyoruz, inşallah başarılı olacağız" dedi.

aa-20260118-40287949-40287946-sanliurfa-1-amator-lig-ekibi-son-25-yilda-oynadigi-30-macin-tamamini-kazandi.jpg

Kulüp Başkanı Ali Öztürk ise bu sezon oynadıkları 12 maçtan galibiyetle ayrılarak en yakın rakiplerinin 10 puan önünde lider olduklarını belirtti ve "Buradaki en büyük amacımız gençlerimizi kötü alışkanlıklardan uzak tutmak. Sağ olsun devlet büyüklerimiz, siyasi büyüklerimiz bize yardımcı oldu. 1. Amatör Lig'de hedef şampiyonluk" diye konuştu.

"REKORU KIRMAK İSTİYORUZ"

Takımın kaptanı Ahmet Bilecen yaklaşık 15 yıl farklı takımlarda forma giydikten sonra Akçakale 63 FK'ya transfer olduğunu söyledi ve "Gayet çok iyi gidiyoruz. 30 maçtır yenilmiyoruz, büyük bir başarı yakaladık. Şu an ortamımız gayet çok güzel. Kalan 6 maçın 6'sını da kazanıp rekoru kırmak istiyoruz. Toplam 36 galibiyetle bitirip gelecek sezon daha iyi hazırlanıp bunu devam ettirmek istiyoruz" dedi.

aa-20260118-40287949-40287948-sanliurfa-1-amator-lig-ekibi-son-25-yilda-oynadigi-30-macin-tamamini-kazandi.jpg

Oyunculardan Mesut Sağlam, takımda güzel bir aile ortam olduğunu vurguladı ve "Hepimiz elimizden geldiğince bütün varımızı, yoğumuzu, mücadelemizi sahada ortaya koymaya çalışıyoruz. Şu an lider konumundayız. Yaklaşık 2,5 senedir maç kaybetmiyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak:AA

