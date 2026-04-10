Beşiktaş anlaşmayı duyurdu: Kasa doldu taştı

Beşiktaş, forma göğüs sponsorluğu için Beko'yla anlaştı. Siyah-beyazlılar, 3 yıl için 468.4 milyon lira kazanacak.

Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş, göğüs forma sponsorluğu için Koç Holding iştiraki Arçelik ile anlaşmaya vardı.

BEKO'YLA 468.4 MİLYON LİRALIK ANLAŞMA

Siyah-beyazlılar, 2029 sezonunun sonuna kadar göğsünde ‘Beko’ reklamıyla çıkacak. Beşiktaş karşılığında toplamda 468.4 milyon lira gelir elde edecek.

Beşiktaş’tan KAP’a yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Şirketimiz ile Arçelik Pazarlama A.Ş. arasında, Profesyonel Futbol A Takımı Forma Sponsorluğu ve sözleşme kapsamındaki diğer reklam haklarının kullanılması karşılığında 2027-2028 ve 2028-2029 sezonları için toplam 468.426.600 TL + KDV değerinde anlaşma sağlanmıştır.

TÜPRAŞ'LA DA ANLAŞMA YAPILDI

Beşiktaş geçtiğimiz günlerde de stat isim sponsorluğu için Tüpraş'la anlaşmaya varıldığını duyurmuştu. Tüpraş, 3 yıllık anlaşma için 1,18 milyar TL'lik ödeme yapacak.

