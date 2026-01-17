4 ülkeden geldiler: Kırklarelililer hayranlıkla izledi

4 ülkeden geldiler: Kırklarelililer hayranlıkla izledi
Yayınlanma:
Kırklareli'nde Dans Festivali için Türkiye'de 4 ülkeden geldiler. Vatandaşlar dans edenleri hayranlıkla izledi.

Kırklareli Belediyesi tarafından Dans Festivali büyük ilgi çekti.
Yayla Mahallesi'nde gerçekleştirilen festivale, Türkiye'nin dışında İtalya, Bulgaristan, Yunanistan ve Ukrayna'dan dansçılar katıldı.

aa-20260117-40283333-40283324-kirklarelinde-dans-festivali-duzenlendi.jpg

Belediye Başkanı Derya Bulut, yaptığı konuşmada, insanın kalbinin attığı her yerde dans edilebileceğini söyledi.

aa-20260117-40283333-40283329-kirklarelinde-dans-festivali-duzenlendi.jpg

BAŞKAN DA HALAY ÇEKTİ

Kırklareli Belediyesi olarak sosyal ve kültürel projelere önem verdiklerini ifade eden Bulut, bu etkinliklerin her yaştan insanı bir araya getirdiğini belirterek, festivale katılanlara teşekkür etti ve bu tür faaliyetlerin artarak süreceğini belirtti.

aa-20260117-40283333-40283323-kirklarelinde-dans-festivali-duzenlendi.jpg

Konuşmaların ardından dansçılar performanslarını sergiledi.
Ardından Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut, dansçılar ve vatandaşlar, müzik eşliğinde halay çekti.

Kaynak:AA

Honda sessiz sedasız otomobil logosunu değiştirdi! Yeni logosunun gizli bir anlamı var
Honda sessiz sedasız otomobil logosunu değiştirdi! Yeni logosunun gizli bir anlamı var
Süper Lig ekibi ünlü milyardere satılıyor: Bahis operasyonlarını önceden bilen isim açıkladı
Bağırınca haklı mı oluyorsunuz?
İstanbul'a önce yağmur sonra kar uyarısı: Meteoroloji gün gün açıkladı
Bu şehirde gaza basmak yasak: En fazla 30'la gidebilirsiniz
Bu şehirde gaza basmak yasak: En fazla 30'la gidebilirsiniz
Yastık altı altınında yeni dönem başlıyor! Paranız gidebilir
Paranız gidebilir!
Yastık altı altınında yeni dönem başlıyor
AKOM'dan İstanbul'a kar alarmı: 2 gün yağacak
AKOM'dan İstanbul'a kar alarmı: 2 gün yağacak
AKOM tarih vererek uyardı: İstanbullular dikkat
AKOM tarih vererek uyardı: İstanbullular dikkat
Coca Cola zararına bile satamadı
Coca Cola zararına bile satamadı
Fenerbahçe'de tarihe geçecek gün 31 Ocak: Sadettin Saran da olacak Aziz Yıldırım da Ali Koç da
Spor
Fenerbahçe'den kadro açıklaması: 4 futbolcu eksik
Fenerbahçe'den kadro açıklaması: 4 futbolcu eksik
Fenerbahçe aradığı teklifi buldu: İtalyan deviyle görüşmeler hızlandı
Fenerbahçe aradığı teklifi buldu: İtalyan deviyle görüşmeler hızlandı
Osimhen'in ayrılığı için olay iddia: Yüzde 100 gider
Osimhen'in ayrılığı için olay iddia: Yüzde 100 gider