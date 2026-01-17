4 ülkeden geldiler: Kırklarelililer hayranlıkla izledi

Kırklareli Belediyesi tarafından Dans Festivali büyük ilgi çekti.

Yayla Mahallesi'nde gerçekleştirilen festivale, Türkiye'nin dışında İtalya, Bulgaristan, Yunanistan ve Ukrayna'dan dansçılar katıldı.

Belediye Başkanı Derya Bulut, yaptığı konuşmada, insanın kalbinin attığı her yerde dans edilebileceğini söyledi.

BAŞKAN DA HALAY ÇEKTİ

Kırklareli Belediyesi olarak sosyal ve kültürel projelere önem verdiklerini ifade eden Bulut, bu etkinliklerin her yaştan insanı bir araya getirdiğini belirterek, festivale katılanlara teşekkür etti ve bu tür faaliyetlerin artarak süreceğini belirtti.

Konuşmaların ardından dansçılar performanslarını sergiledi.

Ardından Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut, dansçılar ve vatandaşlar, müzik eşliğinde halay çekti.