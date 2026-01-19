Son dakika | Meclis'e 14 yeni fezleke: Özgür Özel yine pas geçilmedi

Yayınlanma:
Güncelleme:
TBMM Başkanlığına, aralarında CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in de bulunduğu 10 milletvekiline ait 14 dokunulmazlık dosyası sunuldu.

Yasama dokunulmazlığının kaldırılmasıyla ilgili Cumhurbaşkanlığı tezkereleri, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'nca (TBMM) Anayasa ve Adalet Komisyonu üyelerinden oluşan Karma Komisyon’una gönderildi.

Karma Komisyon’a gönderilen fezlekeler kapsamında, farklı siyasi partilerden 10 milletvekili hakkında dosya bulunuyor.

chp-genel-baskani-ozgur-ozel.jpg

ARALARINDA ÖZGÜR ÖZEL DE VAR

Dokunulmazlık dosyaları Karma Komisyon’a sevk edilen isimler şöyle:

- CHP Genel Başkanı Özgür Özel

- CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır

- CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat

- CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül

- CHP Ordu Milletvekili Seyit Torun

- İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez

- İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan

- DEM Parti Hakkari Milletvekili Vezir Coşkun Parlak

- DEM Parti İstanbul Milletvekili Özgül Saki

- TİP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık

ÖZGÜR ÖZEL HAKKINDA 4. FEZLEKE

Öte yandan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında 4 ayrı dosya, İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan hakkında ise 2 dosya bulunuyor.

Tezkereler, Karma Komisyon’da yapılacak değerlendirmelerin ardından Genel Kurul gündemine gelip gelmeyeceği yönünde karara bağlanacak.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

