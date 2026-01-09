Son Dakika | Özgür Özel'e iki fezleke daha

CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında, dokunulmazlığının kaldırılması talebiyle iki fezleke daha düzenlendi. Özel'in yanı sıra, bugün TBMM Başkanlığı'na 10 milletvekili hakkında daha fezleke sunuldu. Hakkında fezleke düzenlenen vekillerin sadece biri CHP'li değil.