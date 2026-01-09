Son Dakika | Özgür Özel'e iki fezleke daha

Son Dakika | Özgür Özel'e iki fezleke daha
Yayınlanma:
CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında, dokunulmazlığının kaldırılması talebiyle iki fezleke daha düzenlendi. Özel'in yanı sıra, bugün TBMM Başkanlığı'na 10 milletvekili hakkında daha fezleke sunuldu. Hakkında fezleke düzenlenen vekillerin sadece biri CHP'li değil.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in de aralarında bulunduğu 11 milletvekiline ait Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Tezkereleri, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığı’na sunuldu.

ÖZGÜR ÖZEL'E İKİ FEZLEKE

Bugün Meclis Başkanlığı'na sunulan fezlekelerden ikisi CHP Lideri Özel hakkında. Dokunulmazlıklarının kaldırılması talep edilen 10 milletvekilinden 9'u ise CHP'li.

TBMM Başkanlığı’na ulaşan Cumhurbaşkanlığı tezkereleri, prosedür gereği Anayasa ve Adalet Komisyonu üyelerinden oluşan Karma Komisyon’a sevk edildi. Komisyonun dosyaları ne zaman gündeme alacağı önümüzdeki süreçte belli olacak.

Meclis açılırken: Özgür Özel hakkındaki fezleke sayısı 31'e ulaştıMeclis açılırken: Özgür Özel hakkındaki fezleke sayısı 31'e ulaştı

TBMM Başkanlığı’na ulaşan ve Karma Komisyon’a sevk edilen fezlekelerin ait olduğu milletvekilleri ise şöyle:

Özgür Özel: CHP Genel Başkanı (2 dosya)
Ali Mahir Başarır: CHP Grup Başkanvekili ve Mersin Milletvekili
Burhanettin Bulut: CHP Adana Milletvekili
Veli Ağbaba: CHP Malatya Milletvekili
Tuncay Özkan: CHP İzmir Milletvekili
Özgür Karabat: CHP İstanbul Milletvekili
Umut Akdoğan: CHP Ankara Milletvekili
İlhami Özcan Aygun: CHP Tekirdağ Milletvekili
Sevda Erdan Kılıç: CHP İzmir Milletvekili
Nurhayat Altaca Kayışoğlu: CHP Bursa Milletvekili
Mehmet Mustafa Gürban: İYİ Parti Gaziantep Milletvekili

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

ATV'den Süper Kupa öncesi logo krizi: Tepkiler üzerine geri adım attı ama yine olmadı
Süper Kupa'da logo krizi
Kredi şartları değişti: Bankalar artık hesap hareketlerini 'röntgen' gibi çekiyor
Derbinin saati değişti
Derbinin saati değişti
Yavaş: Bu haftasonu su kesintisi yapmayacağız, ancak…
Son Dakika | CHP'nin 'en düşük emekli maaşı' önergesi AKP-MHP oylarıyla reddedildi
Fırtına İstanbul'u fena vurdu! Çatılar uçtu: Ağaçlar kökünden söküldü
İstanbul'da fırtına 'kasırga' sınırına dayandı: Ağaçları kökünden sökecek saat belli oldu
Kar bir kez daha İstanbul'a doğru yürüyor! Kritik saatler başladı: Meteorolojik harita İçişlerini de harekete geçirdi
En düşük maaş 39 bin 406 TL oldu: Çalışanlara da teşekkür etti
En düşük maaş 39 bin 406 TL oldu: Çalışanlara da teşekkür etti
Kuzeyden yola çıktı Türkiye'ye geliyor! Asıl kış bu tarihte başlayacak
Türkiye
Mardin’de 17 yaşındaki çocuk göz göre göre sırra kadem bastı! Evinin kapısından çıktı bir daha dönmedi
Mardin’de 17 yaşındaki çocuk göz göre göre sırra kadem bastı! Evinin kapısından çıktı bir daha dönmedi
Kapalıçarşı soruşturmasında 58 şüpheli Adliyede
Kapalıçarşı soruşturmasında 58 şüpheli Adliyede
Tunceli'de kara yoluna çığ düştü!
Tunceli'de kara yoluna çığ düştü!