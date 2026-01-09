Son Dakika | Özgür Özel'e iki fezleke daha
CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in de aralarında bulunduğu 11 milletvekiline ait Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Tezkereleri, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığı’na sunuldu.
ÖZGÜR ÖZEL'E İKİ FEZLEKE
Bugün Meclis Başkanlığı'na sunulan fezlekelerden ikisi CHP Lideri Özel hakkında. Dokunulmazlıklarının kaldırılması talep edilen 10 milletvekilinden 9'u ise CHP'li.
TBMM Başkanlığı’na ulaşan Cumhurbaşkanlığı tezkereleri, prosedür gereği Anayasa ve Adalet Komisyonu üyelerinden oluşan Karma Komisyon’a sevk edildi. Komisyonun dosyaları ne zaman gündeme alacağı önümüzdeki süreçte belli olacak.
TBMM Başkanlığı’na ulaşan ve Karma Komisyon’a sevk edilen fezlekelerin ait olduğu milletvekilleri ise şöyle:
Özgür Özel: CHP Genel Başkanı (2 dosya)
Ali Mahir Başarır: CHP Grup Başkanvekili ve Mersin Milletvekili
Burhanettin Bulut: CHP Adana Milletvekili
Veli Ağbaba: CHP Malatya Milletvekili
Tuncay Özkan: CHP İzmir Milletvekili
Özgür Karabat: CHP İstanbul Milletvekili
Umut Akdoğan: CHP Ankara Milletvekili
İlhami Özcan Aygun: CHP Tekirdağ Milletvekili
Sevda Erdan Kılıç: CHP İzmir Milletvekili
Nurhayat Altaca Kayışoğlu: CHP Bursa Milletvekili
Mehmet Mustafa Gürban: İYİ Parti Gaziantep Milletvekili