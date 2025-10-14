Şenol Aslanoğlu’nun tahliyesine savcılıktan itiraz!

Yayınlanma:
CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu ve Cihangir Lübiç kamuoyunda "kooperatif davası" olarak bilinen davanın 2. Duruşmasında verilen karar sonrasında cezaevinden tahliye edildi. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, Şenol Aslanoğlu ve Cihangir Lübiç'in tahliyesine itiraz etti.

İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki İZBETON'a yönelik yürütülen soruşturmada kooperatiflerdeki 'usulsüzlük' iddiaları ile ilgili açılan davanın ikinci duruşmasında CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu ve Cihangir Lübiç adli kontrol kararıyla tahliye edildi.

Aslanoğlu tahliye olduktan sonra yaptığı ilk açıklamada, "Buruk bir sevinç tabii ki. Çünkü yoldaşlarımı içeride bıraktım" dedi.

SAVCILIKTAN İTİRAZ

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı 'kooperatif davasında' tahliye edilen CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu ve Cihangir Lübiç'in tahliyelerine itiraz etti.

NE OLMUŞTU?

65 ismin yargılandığı 'kooperatif davasında' dün ikinci duruşma görülmüştü. Mahkeme Tunç Soyer, Barış Karcı ve Heval Savaş Kaya’nın tutukluluk halinin devamına, Şenol Aslanoğlu, Cihangir Lübiç ve Hüseyin Şimşek’in ise ev hapsi şartıyla tahliyesine hükmedilmişti.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

