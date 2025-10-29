Mansur Yavaş'tan gençlere: Yürüyün biz yanınızdayız

ABB Başkanı Yavaş, Cumhuriyet Bayramı kapsamında hizmete açılan Zafer Genç Akademi'nin açılışında konuştu.

İşte belediye çalışanlarına yapılan skandal şantaj: Mansur Yavaş ifşa etti: Hodri Meydan!

Son Dakika | Mansur Yavaş'a soruşturma izni verilmemiş! İsmail Saymaz gerçeği aktardı

"29 EKİM YALNIZCA BİR TARİH DEĞİLDİR"

Yeni açılan Zafer Genç Akademi ile birlikte Batıkent, Sıhhıye, Çayyolu, Bahçelievler, Ulus ve Zafer olmak üzere altı merkezin gençlere hizmet verdiğini aktaran Yavaş, şunları söyledi:

"Bugün; 1923'ün Ankara'sında, o soğuk Ekim ayının 29. gününde, şanlı tarihimize sarsılmaz bir iradeyle kazınan imzanın 102. yılını kutluyoruz. Tarihin derinliklerinden yükselen Türk milletinin destansı yürüyüşü, Ankara’nın bağrında yanan bağımsızlık ateşiyle ilmek ilmek dokunmuş ve Cumhuriyet’le taçlanmıştır. 29 Ekim, yalnızca bir tarih değildir. Bu topraklarda yakılan özgürlük ateşinin, tüm dünyaya yayıldığı gündür. O gün, bir milletin yeniden doğduğu; adını 'Cumhuriyet' koyduğu büyük bir ailenin doğum günüdür: Cumhuriyet Ailesi’nin! Bu büyük aile, aynı toprağın bereketinden beslenen, aynı gökyüzüne bakan, aynı idealin peşinde yürüyen milyonların ailesidir.

Gençler! Sizler, bu topraklara ekilen Cumhuriyet tohumlarısınız! Yürüyün; biz yanınızdayız. Umut edin, üretin, gerçekleştirin; çünkü biz Türk gençliğine sonuna kadar güveniyoruz! İşte bu inançla, bugün sizler için bir gençlik merkezini daha hayata geçiriyoruz: Zafer Genç Akademi! Batıkent, Sıhhıye, Çayyolu, Bahçelievler, Ulus ve son olarak da bugün açılışını gerçekleştirdiğimiz Zafer Genç Akademi ile birlikte artık altı Genç Akademi Merkezimiz gençlerimize hizmet veriyor.

"MERKEZ, AYNI ANDA 500 GENCİMİZE HİZMET VEREBİLECEK"

Cumhuriyet Bayramı kutlamalarımız kapsamında hizmete açtığımız bu merkez, Başkentli gençlerin eğitim, üretim ve sosyalleşme merkezi olacak. Toplam 3 bin metrekare kullanım alanına sahip olan akademimizde; sessiz çalışma odaları, toplantı alanları, bilgisayar salonları ile sosyal ve kültürel etkinlik alanları yer alıyor. Aynı anda 500 gencimize hizmet verebilecek bu merkez, engelli erişimine uygun altyapısıyla da dikkat çekiyor. Bugün itibarıyla 53 bin öğrencimizin üye olduğu, her ay ortalama 30 bin öğrencimizin faydalandığı gençlik merkezlerimiz, sadece birer çalışma alanı değil; dayanışmanın, üretimin ve umut dolu geleceğin merkezleri haline gelmiştir.

Kıymetli Ankaralılar, aslında Bugün açılışını yaptığımız bu yapının bulunduğu Zafer Meydanı, Cumhuriyet’in kalbidir. Cumhuriyet’in ilk yıllarında modern başkent hayalinin sembolü olarak tasarlanmıştır. 1925’te Lörcher Planı’nda 'tiyatro ve sinemanın toplandığı alan' olarak anılmış, 1927’de Pietro Canonica’nın Zafer Anıtı yükselmiş, genç Cumhuriyet’in özgüveni bronza kazınmıştır. 1950’lerde mimar Emin Onat imzalı gazino yapısı, kentin kültür ve kamusal yaşamının kalbi olmuştur. Zamanla Zafer Çarşısı’na dönüşen bu yapı, yıllar içinde sessizleşmiştir.

"BİZDEN ÖNCEKİ YÖNETİMİN İHMAL ETTİĞİ BU ALANLARI YENİDEN ONARIYORUZ"

Bugün biz; sadece geçmişi onarmıyor, yeniden anlamlandırıyoruz. Emin Onat’ın hayata geçirdiği özgün yapıyı koruyarak, onu öğrenci ve kültür merkezine dönüştürüyoruz. Çünkü Cumhuriyet demek; öğrenmek, üretmek, paylaşmak demektir. Burası artık gençlerin düşüncelerini özgürce ifade ettiği, sanatın sokakla buluştuğu, herkesin kendini Ankara’ya ait hissedeceği bir buluşma noktası olacak. Bizden önceki yönetimin ihmal ettiği bu alanları yeniden onarıyoruz ve Cumhuriyet’in mimarisini yeniden kent yaşamına taşıyor; Atatürk’ün emanetini en güzel şekilde yaşatmaya çalışıyoruz.

Bu kapsamda yaptığımız çalışmalar; Anafartalar Çarşısı, Ulus İşhanı, Yeni EGO Genel Müdürlüğü, Eski Gençlik Spor Genel Müdürlüğü binası, Ulus Hali, Anafartalar Belediye Çarşısı, Anafartalar Caddesi Sokak Sağlıklaştırma Projesi kapsamındaki 110 Cumhuriyet dönemi yapısı, Posta Caddesi Sokak Sağlıklaştırma kapsamındaki 28 Cumhuriyet dönemi yapısı, Gölbaşı Hallaçlı Mehmet Ağa Konağı, Haymana Çalış Mahallesi Atatürk Evi restorasyonu, Hükümet Caddesi çevre düzenlemesi, Ankara Kalesi konakları, Çankaya Basın Şehitleri Çeşmesi, Ulus Atatürk Anıtı, Sıhhiye Hitit Güneş Kursu Heykeli, Kızılay Güvenpark Güven Anıtı restorasyonları… Ankara'nın kalbinde geçmişle geleceği buluşturuyor, belleğimizi güçlendiriyoruz.

"CUMHURİYET'İN IŞIĞINDA YÜRÜMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Aziz hemşehrilerim, 'Türkiye'nin hükümet şekli Cumhuriyettir.' Anayasa'dan okuyorum: 'Türkiye Cumhuriyeti; insan haklarına saygılı, demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devletidir.' 'Türkiye, ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütündür. Dili Türkçedir; bayrağı al bayraktır; milli marşı İstiklal Marşı'dır; başkenti Ankara'dır.' Bizler; Atatürk’ün emanetini koruyacak, yaşatacak ve aydınlık geleceğe taşıyacağız. Karanlığa bir gün bile boyun eğmeden, Cumhuriyet'in ışığında yürümeye devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti; bağımsızlık tutkusudur. Türkiye Cumhuriyeti; gelecek umududur. Ve biz, bu umudu milletimizin gücü, gençliğimizin enerjisi ve Atatürk’ün vizyonuyla sonsuza dek yaşatacağız. Cumhuriyetimizi bizlere armağan eden Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere; silah arkadaşlarını, Nene Hatun’u, Halide Edip’i, Kara Fatma’yı, Halime Çavuş’u, vatan toprağına düşen tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum. Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun! Ne mutlu Türküm diyene."

Yavaş, açılışın ardından Birinci Meclis'e düzenlenen Fener Alayı yürüyüşüne katıldı.