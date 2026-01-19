Erdoğan’ın o konuşması yeniden gündem oldu: Vatandaş çöpten rızık topluyor hükümet sorumlu değil mi?

Emeklilere ve asgari ücrete yapılan sefalet zamlarına tepkiler sürerken, Erdoğan'ın 24 yıl önceki 'vatandaş çöpten rızık topluyor bu ülkeyi bu hale hükümet getirmedi mi?' sözlerinin yer aldığı konuşması sosyal medyada yeniden gündem oldu.

Emekli ve asgari ücretliye getirilen zamlar, sosyal medya ve sokakta tepkiyle karşılanırken bu doğrultuda, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın 2002 yılında yaptığı bir konuşma yeniden paylaşıldı.

30 MİLYON KİŞİ AÇLIK SINIRININ ALTINDA KAZANIYOR

Ekonomik koşullar nedeniyle birçok vatandaş geçim sıkıntısı çekerken, pazarlardan ve çöplerden atık toplayanların görüntüleri ve 'açız' protestoları yaygınlaştı. Türkiye'de yaklaşık 30 milyon kişinin açlık sınırının altında bir gelirle yaşamaya çalıştığı, son zamların ardından asgari ücretliler ve emeklilerin bir bölümünün yine bu sınırın altında kaldığı belirtiliyor.

ERDOĞAN’IN KONUŞMASI GÜNDEME GELDİ

Sosyal medyada yansıyan bu tepkiler arasında, Erdoğan'ın 2002'de DSP-MHP-ANAP koalisyon hükümeti döneminde yaptığı konuşma ilgi çekti. Bir kullanıcı, "Beyefendi çok iyi konuşuyor, sayın Erdoğan’ın karşısına aday yapalım" yorumunu paylaşırken, bir diğeri "Reis haklı hemen seçime gidilmeli" ifadesini kullandı.

‘BU HALE HÜKÜMET GETİRMEDİ Mİ?’

Erdoğan'ın 24 yıl önceki konuşmasında sarf ettiği sözler şöyle:

"Bugün benim Anadolu’daki vatandaşım konteynerlerden evine çöp, rızık toplayıp, götürüyorsa, pazar yerlerinde atıkları toplayıp evine götürüyorsa, meydanlar ‘açız, açız’ diye bağırıyorsa, evinin kirasını ödeyemiyorsa, suyunun parasını ödeyemiyorsa, elektriğinin parasını ödeyemiyorsa ve artık ‘Yandım Allah’ diyorsa, benim halkım, vatandaşım, yüzde 25’i açlık sınırının altındaysa, yüzde 50’si yoksulluk sınırının altındaysa bu hale Türkiye’yi kim getirdi? Bu hükümet getirmedi mi? Bu hükümetin ortakları bunun sorumluluğunu taşımıyor mu?"

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

