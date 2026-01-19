Rozetini Erdoğan takmıştı: AKP'li vekil bütçe görüşmelerine milyonluk saatiyle geldi

Rozetini Erdoğan takmıştı: AKP'li vekil bütçe görüşmelerine milyonluk saatiyle geldi
Yayınlanma:
Yılmaz Büyükerşen'in malvarlığını "tüyü bitmemiş yetimin hakkı" diyerek eleştiren AKP'li milletvekili Nebi Hatipoğlu’nun şirketinin devletten milyonlarca dolar teşvik aldığı ortaya çıkarken bütçe görüşmelerinde taktığı milyonluk lüks saati de dikkat çekti.

AKP Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu, lüks saat koleksiyonuyla yeniden gündem oldu. Hatipoğlu, Meclis'teki bütçe görüşmelerinde 9.2 milyon lira değerinde saat takarken, katıldığı farklı bir etkinlikte de 441 bin dolar (yaklaşık 19 milyon TL) değerindeki Richard Mille marka saati taktı.

ŞİRKETİNE TEŞVİK YAĞDI

Nebi Hatipoğlu'nun şirketinin devletten 50 milyon dolar (yaklaşık 2.1 milyar TL) teşvik aldığı ortaya çıktı. Ancak aynı şirketin 2024 yılında ödediği vergi tutarı sadece 11 milyon 51 bin TL olarak kayıtlara geçti.

AKP'li Hatipoğlu Yeni Vergi Paketini 'Ucuz Eleştiri' Diyerek Savundu!AKP'li Hatipoğlu Yeni Vergi Paketini 'Ucuz Eleştiri' Diyerek Savundu!

MALVARLIĞI ÜZERİNDEN BÜYÜKERŞEN’İ ELEŞTİRMİŞTİ

Hatipoğlu, katıldığı bir toplantıda Eskişehir'in eski Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'i hedef almıştı. Büyükerşen'in mal varlığının "hayatın doğal akışına aykırı" olduğunu öne süren Hatipoğlu, "Burada tüyü bitmemiş yetimin hakkı var" ifadesini kullanmıştı.

Koluna bir daire parası takan vekilin işleri tıkırında! AKP'li Hatipoğlu'nun şirketinden dev hamle!Koluna bir daire parası takan vekilin işleri tıkırında! AKP'li Hatipoğlu'nun şirketinden dev hamle!

'HELAL KAZANILMIŞ MALI SAKLAMAYA GEREK YOK’ DEMİŞTİ

Daha önce 9.2 milyon liralık saati ortaya çıkınca tepki alan Hatipoğlu, "Helal kazanılmış malı saklamaya gerek yok" açıklamasını yapmıştı. Yeni taktığı saatin ikinci el piyasa değerinin ise 11-17 milyon lira arasında değiştiği belirtiliyor.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

