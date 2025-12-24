Koluna bir daire parası takan vekilin işleri tıkırında! AKP'li Hatipoğlu'nun şirketinden dev hamle!

Cengiz Karagöz - Halktv.com.tr - ÖZEL HABER

Türkiye’de ekonomik krizin ve hayat pahalılığının yoğun şekilde tartışıldığı bir dönemde, TBMM’deki bütçe görüşmeleri sırasında bazı AKP’li milletvekillerinin kullandığı lüks aksesuarlar kamuoyunda eleştiri konusu oldu.

İYİ Parti'den seçilip AKP’ye geçen Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu’nun kolundaki yüksek değerli saat de gündem oldu. Hatipoğlu, 2026 bütçe görüşmelerine koluna taktığı 9.2 milyon lira değerindeki saat ile katıldı.

Konuyla ilgili tartışmalar sürerken Hatipoğlu’nun kurucuları arasında yer aldığı şirketin faaliyetleri de dikkat çekti.

Europen Endüstri İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin bugün yaptığı yönetim kurulu toplantısında kapı ve pencere üretim tesisinde kapasite artışına gidildi. Şirket, üretiminin tamamını Avrupa pazarına ihraç eden tesisin yıllık üretim kapasitesini artırma kararı aldı.

YÜZDE 76'LIK ARTIŞ!

Şirket yıllık 850 bin adet olan üretim kapasitesini; yeni ihracat pazarlarına yönelik çalışmalar kapsamında yaklaşık yüzde 76 oranında artırdı. Üretim kapasitesi Amerika kıtası başta olmak üzere genişleme hedefleri doğrultusunda 1 milyon 500 bin adede çıkarılacak. Kapasite artışı için 5 milyon euro yatırım bütçesi belirlenirken yatırımın 2026 yılı içinde tamamlanarak 2027 yılında devreye alınmasının planlandığı belirtildi.

Şirket, toplam cirosu içinde en kârlı ürün grubu olarak öne çıkan kapı ve pencere satışlarının hâlihazırda yıllık yaklaşık 70 milyon euro seviyesinde olduğunu, bu sayının 2029 yılı sonuna kadar kademeli olarak 120-130 milyon euro aralığına yükseltilmesinin hedeflendiğini ifade edildi.