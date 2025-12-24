Koluna bir daire parası takan vekilin işleri tıkırında! AKP'li Hatipoğlu'nun şirketinden dev hamle!

Koluna bir daire parası takan vekilin işleri tıkırında! AKP'li Hatipoğlu'nun şirketinden dev hamle!
Yayınlanma:
Lüks saat tartışmasıyla gündeme gelen, AKP’li Nebi Hatipoğlu’nun şirketi Europen Endüstri, kapı ve pencere tesisinde üretim kapasitesini yaklaşık yüzde 76 artırma kararı aldı.

Cengiz Karagöz - Halktv.com.tr - ÖZEL HABER

Türkiye’de ekonomik krizin ve hayat pahalılığının yoğun şekilde tartışıldığı bir dönemde, TBMM’deki bütçe görüşmeleri sırasında bazı AKP’li milletvekillerinin kullandığı lüks aksesuarlar kamuoyunda eleştiri konusu oldu.

İYİ Parti'den seçilip AKP’ye geçen Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu’nun kolundaki yüksek değerli saat de gündem oldu. Hatipoğlu, 2026 bütçe görüşmelerine koluna taktığı 9.2 milyon lira değerindeki saat ile katıldı.

Konuyla ilgili tartışmalar sürerken Hatipoğlu’nun kurucuları arasında yer aldığı şirketin faaliyetleri de dikkat çekti.

Europen Endüstri İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin bugün yaptığı yönetim kurulu toplantısında kapı ve pencere üretim tesisinde kapasite artışına gidildi. Şirket, üretiminin tamamını Avrupa pazarına ihraç eden tesisin yıllık üretim kapasitesini artırma kararı aldı.

AKP'li vekil bütçe görüşmesine 9.2 milyonluk saatiyle katıldı!AKP'li vekil bütçe görüşmesine 9.2 milyonluk saatiyle katıldı!

YÜZDE 76'LIK ARTIŞ!

Şirket yıllık 850 bin adet olan üretim kapasitesini; yeni ihracat pazarlarına yönelik çalışmalar kapsamında yaklaşık yüzde 76 oranında artırdı. Üretim kapasitesi Amerika kıtası başta olmak üzere genişleme hedefleri doğrultusunda 1 milyon 500 bin adede çıkarılacak. Kapasite artışı için 5 milyon euro yatırım bütçesi belirlenirken yatırımın 2026 yılı içinde tamamlanarak 2027 yılında devreye alınmasının planlandığı belirtildi.

Şirket, toplam cirosu içinde en kârlı ürün grubu olarak öne çıkan kapı ve pencere satışlarının hâlihazırda yıllık yaklaşık 70 milyon euro seviyesinde olduğunu, bu sayının 2029 yılı sonuna kadar kademeli olarak 120-130 milyon euro aralığına yükseltilmesinin hedeflendiğini ifade edildi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Kartalın kaçırdığı dron 6 saatlik operasyonla kurtarıldı
Kartalın kaçırdığı dron 6 saatlik operasyonla kurtarıldı
Kar İstanbul'un kapısında göründü: Meteoroloji 'kuvvetli' notuyla il il uyardı
Uzmanlar en iyi ikinci el aile otomobilini seçti:
Uzmanlar en iyi ikinci el aile otomobilini seçti:
2026 yılı asgari ücreti açıklandı! İşte yeni asgari ücret sonrası değişen ödeme ve ücretler...
Koç Holding'den dev anlaşma: Rahmi Koç için 400 yıllık satın alım
Koç Holding'den dev anlaşma: Rahmi Koç için 400 yıllık satın alım
Ela Rümeysa Cebeci'nin aylık geliri ortaya çıktı
Ela Rümeysa Cebeci'nin aylık geliri ortaya çıktı
Son Dakika | 2026 yılı asgari ücreti belli oldu! Açlık sınırının altında kaldı
Türkiye'ye vizeyi kaldırdı
Türkiye'ye vizeyi kaldırdı
SGK uzmanı yüksek emekli promosyonu almanın yollarını açıkladı
SGK uzmanı yüksek emekli promosyonu almanın yollarını açıkladı
Şekeri unutun! Bir sonraki kahvenize zeytinyağı eklemeye hazır mısınız?
Siyaset
Serkan Toper Rezan Epözdemir'in MASAK raporundan da çıktı: Şahin parasına Maybach!
Serkan Toper Rezan Epözdemir'in MASAK raporundan da çıktı: Şahin parasına Maybach!
Son Dakika | Erdoğan'dan 2026 asgari ücreti için ilk açıklama! "Hayırlı olsun"
Son Dakika | Erdoğan'dan 2026 asgari ücreti için ilk açıklama! "Hayırlı olsun"