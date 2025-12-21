AKP'li vekil bütçe görüşmesine 9.2 milyonluk saatiyle katıldı!

İYİ Parti’den seçildikten sonra AKP’ye geçen Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu, 2026 bütçe görüşmelerine koluna taktığı 9.2 milyon lira değerindeki saat ile katıldı.

Türkiye'de milyonlar yoksullukla savaş halinde. Pazar tezgahlarından arta kalanlar ile idare etmek isteyenler, kiralar yüksek diye ucuz otellerde yaşayan emekliler, ne kadar çalışırsa çalışsın hayalindeki ev ve arabaya ulaşamayacağının bilincinde olan gençler...

Yoksullukla mücadele bir yandan yaşam savaşına dönerken diğer yandan gösterişli hayatların var olması, umutsuzluk içinde kıvranan toplumun güven ve adalet duygusunu her geçen gün daha da zedelemeye devam ediyor.

Bunun son örneklerinden birisi de 3 gün önce yaşandı... İYİ Parti’den seçildikten sonra AKP’ye geçen Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu, milyonların bütçesinin belirleneceği 2026 bütçe görüşmelerine koluna taktığı 9.2 milyon lira değerindeki saat ile katıldı.

"2026 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifinin madde madde ele alındığı görüşmelere Genel Kurulumuzda devam ediyoruz."

Satış fiyatı 214 bin dolar olan Audemars Piguet marka saatinin bugünkü kurla yaklaşık 9 milyon 200 bin liraya denk gelirken bu saat, siyah seramik çerçeveli titanyum kasaya ve iskelet kadrana sahip olup, ikinci el piyasasında dahi 5 ila 7,5 milyon lira arasında alıcı buluyor.

SAAT SEVDASI ÇOK BÜYÜK...

AKP'de Hatipoğlu bu saat sevdası konusunda yalnız da değil... AKP Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu da daha önce Rolex marka saatiyle gündeme gelmişti.

Yine Yenişehirlioğlu'ndan önce 17-25 Aralık operasyonları sonrası görevden alınan 3 bakan arasında yer alan Çağlayan, o dönem fiyatı ile 463 bin euro (23 milyon lira) olan Patek Philippe marka saatin ücretini ABD’de tutuklanan iş insanı Rıza Zarrab'a kendisinin ödediğini iddia etmişti.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

