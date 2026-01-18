‘Erdoğan’ın mektup arkadaşı’ yasa dışı bahisten gözaltına alındı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen yasa dışı bahis soruşturması kapsamında 3 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan isimler arasında AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'mektup arkadaşı' Burak Soylu da bulunuyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen 'yasa dışı bahis' soruşturması kapsamında, operasyon düzenlendi.

İktidara yakın Sabah Gazetesinde yer alan habere göre, soruşturma dosyasına giren MASAK raporu doğrultusunda 3 kişinin yasa dışı bahis oyunları üzerinden 'haksız kazanç' elde ettiği tespit edildi.

YASA DIŞI BAHİS SORUŞTURMASINDA 3 GÖZALTI

MASAK raporunun ardından düzenlenen operasyonda, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'mektup arkadaşı' olarak tanınan HAR Group A.Ş. ve Bilet Dükkânı Turizm A.Ş. sahibi Burak Soylu, Adana Demirspor Eski Yönetim Kurulu Üyesi Cihan Şanlı ile Yavuz Başsav gözaltına alındı.

0x0-istanbulda-yasadisi-bahis-operasyonu-3-milyar-tlye-el-konuldu-1768754797446-001.webp
HAR Group A.Ş. ve Bilet Dükkânı Turizm A.Ş. sahibi Burak Soylu

Düzenlenen MASAK raporunda şüphelilerin, "Yönetim kurulu üyesi oldukları şirketlerin banka hesaplarını kullanarak kaynağı belirsiz yüksek miktarda para transferleri gerçekleştirdikleri ve üçüncü kişilerin hesabından nakit çektirerek sisteme dahil ettikleri" tespit edildi.

0x0-istanbulda-yasadisi-bahis-operasyonu-3-milyar-tlye-el-konuldu-1768754806103-001.webp
Adana Demirspor Eski Yönetim Kurulu Üyesi Cihan Şanlı

3 MİLYAR LİRAYA EL KONULDU

Gözaltına alınan Cihan Şanlı, Burak Soylu ve Yavuz Başsav'a ait banka hesaplarındaki 3 milyar TL'ye el konuldu.

11 yaşında Erdoğan'a mektup yazdı 26 yıl sonra 700 milyonluk ihale aldı11 yaşında Erdoğan'a mektup yazdı 26 yıl sonra 700 milyonluk ihale aldı

"ERDOĞAN'IN MEKTUP ARKADAŞI"

Gözaltına alınan Burak Soylu, cezaevinde bulunduğu dönemde Cumhurbaşkanı ve AKP Lideri Erdoğan ile 'mektup arkadaşı' olmasıyla tanınıyor.

yeni-proje-23-001.jpg

1999'da Pınarhisar Cezaevi'nde bulunan Erdoğan'a mektup yazan 11 yaşındaki Burak Soylu, yıllar sonra Erdoğan ile 2019'da havalimanında buluşmuştu.

Soylu, mektubunda, "Tayyip amca ben Burak Soylu 5. sınıf öğrencisiyim, uğradığın haksızlık beni çok üzdü. Kardeşimle ben bir gün hukuk fakültesi okuyup size yardım edeceğiz" ifadelerini kullanmıştı.

0x0-mektup-arkadasiyla-20-yil-sonra-bas-basa-1552596862329-002.webp

Erdoğan ise Burak Soylu'nun mektubuna şöyle yanıt vermişti:

  • "Sevgili kardeşim mektubunuzdaki duygularınıza teşekkür ediyorum. Hizmet sürecini bıraktığımız yerden devam ettirmenin hazırlığı içinde olduğumuz Pınarhisar Cezaevi'nden kalbi duygularla muhabbetlerimi bildiriyorum selam ve dua ile…"

5c8404b0ae784915305d5c41.webp

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

