Dev kokain operasyonunda soru işaretleri: Arkasında hangi siyasiler var?

Dev kokain operasyonunda soru işaretleri: Arkasında hangi siyasiler var?
Yayınlanma:
İYİ Partili Türkoğlu, 10 ton kokainle yakalanan Türk gemisinin arkasında "hangi patronlar hangi siyasiler var" sorusunu sordu. CHP'li Gökçek ise yasa dışı bahis sektörünün uyuşturucu ticaretini finanse ettiği değerlendirmesini yaptı.

TBMM'de "Uyuşturucu bağımlılığı" konulu Meclis Araştırma Önergesi, AKP ve MHP milletvekillerinin oylarıyla reddedildi. Genel Kurul'daki görüşmeler sırasında İYİ Parti Bursa Milletvekili Yüksel Selçuk Türkoğlu, Kanarya Adaları açıklarında 10 ton kokainle yakalanan Türk şirketie ait gemiye atıfta bulundu.

‘KULLANICIYI KELEPÇELEMEKLE ÇÖZÜLMEZ’

Türkoğlu, uyuşturucu sorununun bir "beka sorunu" haline geldiğini belirterek, "Bu illetin sorumlusu Oktay Kaynarca mı, Aleyna Tilki mi, Mehmet Akif Ersoy mu, Rümeysa Cebeci mi? Bu ülkenin çocuklarını bunlar mı zehirliyor? Kullanıcıyı kelepçeleyerek uyuşturucunun kökü kazınmaz" ifadelerini kullandı.

İspanya’da dev uyuşturucu operasyonu: 10 ton kokain ele geçirildi!İspanya’da dev uyuşturucu operasyonu: 10 ton kokain ele geçirildi!

‘HANGİ PATRONLAR HANGİ SİYASİLER VAR?’

Konuşmasında "büyük balıkları" soruşturma çağrısı yapan Türkoğlu, "Her gün ekranlarda artistler var ama baronlar yok. 10 ton kokaini taşıyan gemi Türk şirketine ait çıktı. Bu gemi kimin? Arkasında hangi patronlar ve onlarla ilişkili hangi siyasiler var? Küçük balıkları gördük, büyük balıklar nerede?" dedi.

Son dakika | Mersin Limanı'nda kokain operasyonu!Son dakika | Mersin Limanı'nda kokain operasyonu!

CHP'Lİ GÖKÇEK YASA DIŞI BAHİS SEKTÖRÜNE DİKKAT ÇEKTİ

CHP İstanbul Milletvekili Ali Gökçe ise uyuşturucu ticaretinin finansmanında yasa dışı bahis sektörünün rolüne dikkat çekti. Gökçe, "Türkiye’de yasa dışı bahis pazarı 50 milyar doların üzerinde. Bu para ne üretime ne de sanayiye gidiyor. Bu para suç şebekelerine aktarılıyor" şeklinde konuştu.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

İstanbul'a önce yağmur sonra kar uyarısı: Meteoroloji gün gün açıkladı
Bu şehirde gaza basmak yasak: En fazla 30'la gidebilirsiniz
Bu şehirde gaza basmak yasak: En fazla 30'la gidebilirsiniz
Yastık altı altınında yeni dönem başlıyor! Paranız gidebilir
Paranız gidebilir!
Yastık altı altınında yeni dönem başlıyor
AKOM'dan İstanbul'a kar alarmı: 2 gün yağacak
AKOM'dan İstanbul'a kar alarmı: 2 gün yağacak
AKOM tarih vererek uyardı: İstanbullular dikkat
AKOM tarih vererek uyardı: İstanbullular dikkat
Coca Cola zararına bile satamadı
Coca Cola zararına bile satamadı
Fenerbahçe'de tarihe geçecek gün 31 Ocak: Sadettin Saran da olacak Aziz Yıldırım da Ali Koç da
Galatasaray ve Fenerbahçe'nin dağıttığı yağmurlukların fiyatları belli oldu
Galatasaray ve Fenerbahçe'nin dağıttığı yağmurlukların fiyatları belli oldu
Türkiye'nin ünlü zeytin markası iflas bayrağını çekti
Artık sofralarda olmayacak!
Türkiye'nin ünlü zeytin markası iflas bayrağını çekti
Elektrikli devrime rakip mi? R. Stirling’in mirası mucizevi motorun yakıta ihtiyacı yok
Elektrikli devrime rakip mi? R. Stirling’in mirası mucizevi motorun yakıta ihtiyacı yok
Siyaset
Resmî makam aracı haczedildi: Borcu kayyum biriktirdi faturası belediye başkanına kaldı
Resmî makam aracı haczedildi: Borcu kayyum biriktirdi faturası belediye başkanına kaldı
Bahçeli’nin sözü boşa düştü!
Bahçeli’nin sözü boşa düştü!