Dev kokain operasyonunda soru işaretleri: Arkasında hangi siyasiler var?

TBMM'de "Uyuşturucu bağımlılığı" konulu Meclis Araştırma Önergesi, AKP ve MHP milletvekillerinin oylarıyla reddedildi. Genel Kurul'daki görüşmeler sırasında İYİ Parti Bursa Milletvekili Yüksel Selçuk Türkoğlu, Kanarya Adaları açıklarında 10 ton kokainle yakalanan Türk şirketie ait gemiye atıfta bulundu.

‘KULLANICIYI KELEPÇELEMEKLE ÇÖZÜLMEZ’

Türkoğlu, uyuşturucu sorununun bir "beka sorunu" haline geldiğini belirterek, "Bu illetin sorumlusu Oktay Kaynarca mı, Aleyna Tilki mi, Mehmet Akif Ersoy mu, Rümeysa Cebeci mi? Bu ülkenin çocuklarını bunlar mı zehirliyor? Kullanıcıyı kelepçeleyerek uyuşturucunun kökü kazınmaz" ifadelerini kullandı.

‘HANGİ PATRONLAR HANGİ SİYASİLER VAR?’

Konuşmasında "büyük balıkları" soruşturma çağrısı yapan Türkoğlu, "Her gün ekranlarda artistler var ama baronlar yok. 10 ton kokaini taşıyan gemi Türk şirketine ait çıktı. Bu gemi kimin? Arkasında hangi patronlar ve onlarla ilişkili hangi siyasiler var? Küçük balıkları gördük, büyük balıklar nerede?" dedi.

CHP'Lİ GÖKÇEK YASA DIŞI BAHİS SEKTÖRÜNE DİKKAT ÇEKTİ

CHP İstanbul Milletvekili Ali Gökçe ise uyuşturucu ticaretinin finansmanında yasa dışı bahis sektörünün rolüne dikkat çekti. Gökçe, "Türkiye’de yasa dışı bahis pazarı 50 milyar doların üzerinde. Bu para ne üretime ne de sanayiye gidiyor. Bu para suç şebekelerine aktarılıyor" şeklinde konuştu.