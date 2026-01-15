Son dakika | Mersin Limanı'nda kokain operasyonu!
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Mersin Limanı'ndan düzenlenen uyuşturucu operasyonunun detaylarını açıkladı. Mersin Limanı'nda polis ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 298 kg kokain ele geçirildi.
BREZİLYA'DAN GELEN YER FISTIĞI YÜKLÜ GEMİDE ÇIKTI
Yerlikaya, operasyon düzenlenen geminin yasal yükünün yer fıstığı olduğunu aktardı. Ekipler tarafından yapılan operasyon ile konteynerden 298 kg kokain ele geçirildi.
YİNE MERSİN LİMANI YİNE KOKAİN
Mersin Limanı son yıllarda Türkiye'ye gemiler ile uyuşturucu sokulan yerlerin başında geldiği değerlendirmeleri ile biliniyor. Daha önce de Mersin Limanı'na yapılan operasyonlarda yüzlerce kiloluk kokain ele geçirilmişti.
Bakan Yerlikaya'nın sosyal medya hesabından operasyona dair paylaşımı şu şekilde oldu:
Mersin Limanında Uluslararası Uyuşturucuyla Mücadele Kapsamında bu sabah Polisimiz tarafından düzenlenen operasyonumuzda 298 kg kokain ele geçirdik
Mersin Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu, bir gemide yasal yükü yer fıstığı olan ve Brezilya’dan ülkemize gönderilen konteynerde yapılan aramada 298 kg kokain ele geçirildi.
Baronundan, torbacısına kadar bizim uyuşturucu ile bütün mücadelemiz, bir insanlık suçu olan uyuşturucudan, başta gençlerimiz olmak üzere tüm vatandaşlarımızı korumak Mersin Valimizi, Mersin Emniyet Müdürümüzü, Kahraman Polislerimizi ve emeği geçenleri tebrik ediyorum.
Allah ayağınıza taş değdirmesin.