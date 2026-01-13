İspanya’da dev uyuşturucu operasyonu: 10 ton kokain ele geçirildi!

İspanya Ulusal Polisi ve Donanması, Atlantik Okyanusu'nda rekor miktarda uyuşturucu ele geçiren bir operasyona imza attı. "Beyaz Dalga" adı verilen operasyon, Kanarya Adaları'nın 535 kilometre açığında gerçekleştirildi.

AVRUPA İÇİN REKOR MİKTAR

11 Ocak Pazar günü, Brezilya'dan yola çıkan ve bir Avrupa limanına gitmekte olan Kamerun bayraklı "United S" adlı gemiye düzenlenen baskında, toplam 9 ton 994 kilogram kokain ele geçirildi. İspanyol polisi, bunun Avrupa'da şimdiye kadar yapılan en büyük kokain ele geçirme operasyonu olduğunu açıkladı.

TUZ PAKETLERİNİN ARASINA SAKLANMIŞ

Yakıtının bittiğini iddia ederek 12 saattir okyanusta bekleyen gemiye, yaklaşan şüpheli sürat tekneleri görülünce operasyon öne alındı. Tuz yüklü olduğu belirtilen gemide yapılan aramada, tuz paketlerinin arasına saklanmış 294 paket kokain bulundu.

Nijerya’da Türk armatöre ait gemiye kokain baskını: 22 denizci gözaltında

Kokain baronuna Türkiye’de rekor teşvik verilmiş!

HİNT VE SIRP 13 KİŞİ YAKALANDI

Operasyon sırasında Hint ve Sırp vatandaşı oldukları belirtilen 13 kişilik gemi mürettebatı gözaltına alındı. Gemi, Tenerife Limanı'na çekildi. Operasyon, Brezilya, Fransa ve Portekiz güvenlik birimlerinin işbirliğiyle yürütüldü.