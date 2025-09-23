CHP lideri Özel: 10 parmağında 10 kara olanlar, Mansur Başkanımıza leke süremez

ABB'ye düzenlenen operasyona CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den tepki geldi. Özel 'algı faaliyeti' olduğunu söyleyerek "Etkinliklere CHP döneminden onlarca kat fazla para harcayıp 10 parmaklarında 10 kara olanlar, Mansur Başkanımıza leke süremezler" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel Ankara Büyükşehir Belediyesine yönelik yapılan operasyon sonrası medyada çıkan haberlere ilişkin sosyal medya platformu X üzerinden açıklamada bulundu. Özel açıklamasında, "Ankara Büyükşehir Belediyemize yönelik yeni bir algı faaliyeti ile karşı karşıyayız. İddialara konu olayın özü şudur:Sayıştay yıllarca denetlemiş, işlemlerde hiçbir kusur tespit etmemiş. Başkanımız Mansur Yavaş, Kasım 2024’te iç denetim başlatmış, Teftiş Kurulu incelemesinde de herhangi bir olumsuzluğa rastlanmamış. Hal böyleyken, meselenin kamuoyuna yansımasının üzerinden neredeyse 1 yıl geçmişken, savcılık tarafından ilgili kişiler ifadeye çağrılmadan şafak vakti gözaltı işlemi yapılıyor" sözlerine yer verdi.

Özel açıklamasına şu şekilde devam etti:

"Hakkında 97 yolsuzluk dosyası bulunan, ya “hırsız” ya “FETÖ’cü” denilerek partisi tarafından zorla istifa ettirilen, eski Büyükşehir Belediye Başkanı saatler öncesinden, operasyondan haberdar.

Sosyal medyadan “bomba” görseliyle duyuru yapıyor.

Olayın algı operasyonunu ise bazı gazetecilere belediyemizi suçlayan “soru-cevap” notu gönderen, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı yürütüyor.

İşte bu kurgu, bu kadar aciz, bu kadar kirlidir!

Gerçek ise şudur: Ak Parti döneminin son 5 yılında 80 etkinliğe 33 milyon dolar harcanırken, Mansur Yavaş döneminde 426 etkinliğe harcanan tutar 30 milyon dolardır.

Etkinliklere CHP döneminden onlarca kat fazla para harcayıp 10 parmaklarında 10 kara olanlar, Mansur Başkanımıza leke süremezler.

İki dönemdir rekor oylarla seçilen ve milletin gönlüne kazınan Mansur Yavaş başkanımızın sonuna kadar yanındayız!"

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

