CHP Kurultayı davası yarın başlıyor
Silivri'de tutuklu olan İBB Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun da isminin yer aldığı CHP’nin 38. Olağan Kurultayı’na ilişkin açılan ceza davası yarın Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülecek.

Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi, Eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş ve bazı delegelerin CHP’nin 4-5 Kasım 2023'te yapılan 38'inci Olağan Kurultayı ile 6 Nisan 2025'teki 21'inci Olağanüstü Kurultayı'nın iptali istemiyle açtığı davayı reddetmişti.

Mutlak butlan ihtimalinin kalmadığı Kurultay soruşturmasında, CHP’nin 38’inci Olağan Kurultayı’nda "iştirak halinde hareket ederek, bazı delegelere menfaat karşılığında oy kullandırdıkları" iddiasıyla açılan dava ise yarın görülmeye başlanacak.

ARALARINDA EKREM İMAMOĞLU DA VAR

Aralarında İBB Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun da bulunduğu 12 isim hakkında asliye ceza mahkemesi ile ağır ceza mahkemesi arasındaki "görev" tartışması AYM'ye taşınmıştı.

Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi verdiği "görevsizlik" kararına karşı yapılan itirazların dayanağı olan CMK'nın ilgili maddesinde yer alan, “Adli yargı içerisindeki mahkemeler bakımından verilen görevsizlik kararlarına karşı itiraz yoluna gidilebilir” hükmünün Anayasa’ya aykırı olduğu kanısına varak iptali için AYM'ye başvurmuştu.

Anayasa Mahkemesi ise başvuruyu reddetmişti. Ceza davası yarın saat 09.00’da Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülecek.

Kaynak:ANKA Haber Ajansı

