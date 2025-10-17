Bülent Arınç, Hikmet Çetin'i hastanede ziyaret etti

Bülent Arınç, Hikmet Çetin'i hastanede ziyaret etti
Yayınlanma:
Eski Meclis Başkanı Bülent Arınç, bir süredir tedavi gören önceki dönem CHP Genel Başkanı Hikmet Çetin'i hastanede ziyaret etti.

Başkent Üniversitesi Hastanesi'nde bir süredir tedavi gören önceki dönem CHP Genel Başkanı Hikmet Çetin’in tedavisi sürüyor. Eski Meclis Başkanı Bülent Arınç, Çetin'i tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti.

Arınç, Çetin'i ziyaret ettikten sonra Başkent Üniversitesi Kurucusu Prof. Dr. Mehmet Haberal ile de çalışma ofisinde bir araya geldi.

Hikmet Çetin yoğun bakıma kaldırıldı!Hikmet Çetin yoğun bakıma kaldırıldı!

Özgür Özel Hikmet Çetin'i hastanede ziyaret etti!Özgür Özel Hikmet Çetin'i hastanede ziyaret etti!

"NEREDEYSE AĞLAYACAKTIM"

Prof. Dr. Mehmet Haberal ile yaptığı görüşmenin ardından açıklamalarda bulunan Arınç, "Haberal hocaya yapılan haksızlıkları aklıma getirdikçe neredeyse ağlayacaktım. Buna rağmen hiçbir zaman dünyada ülkemizin aleyhine tek bir söz ettirmedi. Dünya Tıp Birliği Başkanlığı’nı yürütüyordu ve kongrenin 2010’da Türkiye’de yapılmasını sağlamıştı. Hem de bu süreci cezaevinden yönetti. Haberal hoca, 'Buraya konulacağımı rüyamda görsem inanmazdım ama buraya konuldum diye memleketime küsecek değilim. Ne mutlu bizlere ki ülkemiz var. Görevimiz bu ülkeye sahip çıkmaktır' diyor. İşte böyle bir bilim insanına bu haksızlıklar yapıldı" dedi.

haberal.jpeg

"ATATÜRK’E, SİLAH ARKADAŞLARINA VE AZİZ ŞEHİTLERİMİZE MİNNETTARIZ"

Haberal ise Arınç’a teşekkür ederek, çalışmaları hakkında bilgi verdi. Haberal, "İyi ki bu ülkemiz var. Bu ülkeyi kuran Atatürk’e, silah arkadaşlarına ve aziz şehitlerimize minnettarız. Bizlerin görevi, bu ülkeye sahip çıkmak, eserler kazandırmaktır" ifadesini kullandı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

Memurların 2026 fazla mesai ücretleri belli oldu: İşte kalem kalem yeni ücretler
Sadettin Saran skandalı açıklamıştı: Fenerbahçe'deki krizin detayları ortaya çıktı
Emekli Türkler akın akın Bulgaristan’a gidiyor
Bulgaristan emeklilere kapılarını açtı
Emekli Türkler akın akın Bulgaristan’a gidiyor
Tokat'ta bin 300 işçi işten atıldı: Direneceğiz
Tokat'ta bin 300 işçi işten atıldı: Direneceğiz
Zehra Güneş ilk kez anlattı: "Daha 16 yaşındaydım" diyerek açıkladı
Zehra Güneş ilk kez anlattı: "Daha 16 yaşındaydım" diyerek açıkladı
Bakanlık kesenin ağzını açtı: O sektöre 97 milyon 216 bin lira rekor destek
Bakanlık kesenin ağzını açtı: O sektöre 97 milyon 216 bin lira rekor destek
SGK Başuzmanı asgari ücreti açıkladı
Türkiye'nin en çok satılan markalarındandı: Gıda devi 16 bin kişiyi işten çıkaracak
Türkiye'nin en çok satılan markalarındandı
Gıda devi 16 bin kişiyi işten çıkaracak
'Asgari ücret açlık sınırının altında kalacak': SGK Uzmanı İsa Karakaş 2026 işsizlik maaşını açıkladı
İl olmaya aday 19 ilçe belli oldu
İl olmaya aday 19 ilçe belli oldu
Siyaset
Son Dakika | İsmail Saymaz 100 milyon liralık vurgunu yazdı! Merkez Bankası açıklama yaptı
Son Dakika | İsmail Saymaz 100 milyon liralık vurgunu yazdı! Merkez Bankası açıklama yaptı
Safi Arpaguş'un ilk büyük sınavı ortaya çıktı! AKP mitingine 'adam toplamam' diyen imamın cezası kesinleşti
Safi Arpaguş'un ilk büyük sınavı ortaya çıktı! AKP mitingine 'adam toplamam' diyen imamın cezası kesinleşti