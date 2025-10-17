Bülent Arınç, Hikmet Çetin'i hastanede ziyaret etti

Başkent Üniversitesi Hastanesi'nde bir süredir tedavi gören önceki dönem CHP Genel Başkanı Hikmet Çetin’in tedavisi sürüyor. Eski Meclis Başkanı Bülent Arınç, Çetin'i tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti.

Arınç, Çetin'i ziyaret ettikten sonra Başkent Üniversitesi Kurucusu Prof. Dr. Mehmet Haberal ile de çalışma ofisinde bir araya geldi.

"NEREDEYSE AĞLAYACAKTIM"

Prof. Dr. Mehmet Haberal ile yaptığı görüşmenin ardından açıklamalarda bulunan Arınç, "Haberal hocaya yapılan haksızlıkları aklıma getirdikçe neredeyse ağlayacaktım. Buna rağmen hiçbir zaman dünyada ülkemizin aleyhine tek bir söz ettirmedi. Dünya Tıp Birliği Başkanlığı’nı yürütüyordu ve kongrenin 2010’da Türkiye’de yapılmasını sağlamıştı. Hem de bu süreci cezaevinden yönetti. Haberal hoca, 'Buraya konulacağımı rüyamda görsem inanmazdım ama buraya konuldum diye memleketime küsecek değilim. Ne mutlu bizlere ki ülkemiz var. Görevimiz bu ülkeye sahip çıkmaktır' diyor. İşte böyle bir bilim insanına bu haksızlıklar yapıldı" dedi.

"ATATÜRK’E, SİLAH ARKADAŞLARINA VE AZİZ ŞEHİTLERİMİZE MİNNETTARIZ"

Haberal ise Arınç’a teşekkür ederek, çalışmaları hakkında bilgi verdi. Haberal, "İyi ki bu ülkemiz var. Bu ülkeyi kuran Atatürk’e, silah arkadaşlarına ve aziz şehitlerimize minnettarız. Bizlerin görevi, bu ülkeye sahip çıkmak, eserler kazandırmaktır" ifadesini kullandı.