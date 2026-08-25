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Bir ilde daha CHP'li belediye kalmadı: Başkan YENİ Parti'ye transferini duyurdu

Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu ve belediye meclis üyeleri, Yeni Parti'ye toplu olarak katıldı. Bu geçişle birlikte Bilecik il genelinde CHP'li belediye kalmadı.

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Bir ilde daha CHP'li belediye kalmadı: Başkan YENİ Parti'ye transferini duyurdu

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde siyasi hareketlilik yaşandı. Mutlak butlan süreci sonrasında CHP'den istifa eden Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu ve meclis üyeleri, Yeni Parti Bozüyük İlçe Başkanlığı'nda düzenlenen törenle partiye üye oldu. Bu katılımla birlikte Bilecik genelinde CHP'li belediye kalmadı.

BOZÜYÜK'TE TOPLU GEÇİŞ

Başkan Bakkalcıoğlu, konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada Bozüyük'te birlik ve beraberlik mesajı vererek, "Bozüyük'te güçlü ve kararlı adımlarla büyümeye, birlik ve beraberlik içerisinde yolumuza devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

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BİLECİK'TE CHP'Lİ BELEDİYE KALMADI

Bakkalcıoğlu ve meclis üyelerinin Yeni Parti'ye geçmesiyle birlikte Bilecik il genelinde CHP'li belediye kalmadı. Bu kapsamda Yeni Parti'ye geçtiğini açıklayan son belediye başkanı Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu olmuş oldu.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Bilecik CHP YENİ Parti Mutlak butlan
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