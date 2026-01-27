BBC'nin raporuna göre Batı Bengal'de ortaya çıkan 5 Nipah virüsü vakasının sağlık çalışanları olduğu öğrenildi. Times of India'ya göre Barasat'ta bir özel hastanede ortaya çıkan vakalarda enfekte olna iki hemşire hala yoğun bakımda, biri ise kritik durumda.

Dünya diken üstünde! Yüzde 75 ölüm oranlı salgın Hindistan'dan dünyaya yayılır mı?

Asya'da havaalanlarında COVID tarzı taramalar geri döndü

Tayland’da 25 Ocak 2026 itibarıyla Suvarnabhumi ve Don Mueang başta olmak üzere bazı noktalarda ateş ölçümü ve sağlık beyanı/evrak kontrolü gibi taramalar başlatıldı.

Tayland Sağlık Bakanlığı, Batı Bengal bağlantılı uçuşlardan gelen 1.700’ü aşkın yolcunun tarandığını ve şu ana kadar pozitif bulgu saptanmadığını açıkladı; bazı hastanelere de “izolasyon kapasitesi ve uzman ekip” hazırlığı talimatı verildi.

Nepal’in de Katmandu Tribhuvan Uluslararası Havalimanı ve Hindistan’la olan kara sınır geçişlerinde giriş taramalarını sıkılaştırdığı bildirildi.

Vietnam Sağlık Bakanlığı, aktif salgın görülen bölgelere zorunlu olmayan seyahatlerin ertelenmesini önerdi; dönüş yapanlardan da bir süre kendi kendini izleme ve belirti halinde sağlık kuruluşuna başvurma çağrısı yaptı.

Çin’de ise yetkililer, ülkede şu ana kadar Nipah vakası tespit edilmediğini ancak ‘ithal vaka’ riskine karşı gelişmeleri yakından izlediklerini açıkladı.

Nipah virüsü ölümcül mü?

Nipah virüsünde vaka ölüm oranı salgının koşullarına ve sağlık hizmetine erişime göre değişmekle birlikte %40–%75 aralığında veriliyor. Çok ölümcül olduğu bilinen başka bir virüs olan Ebola'nın ise ölüm oranı %50 ve %90 arasında.

Buna karşın uzmanlar, virüsün insandan insana yayılımının genellikle “yakın ve uzun temas” gerektirdiğini; bu nedenle yayılımın çoğunlukla hane içinde ve sağlık kurumlarında görüldüğünü vurguluyor.

Nipah virüsü nasıl bulaşır?

Nipah virüsü en çok Pteropus (meyve yarasası/uçan tilki) türlerinde görülür.

Bulaşma; enfekte hayvanla yakın temas, kontamine gıda tüketimi veya insandan insana solunum damlacıkları ve vücut sıvılarıyla yakın temas üzerinden gerçekleşebiliyor.

Nipah virüsü hakkında merak edilenler! Yüksek ölüm oranlı tehdit

Nipah virüs belirtileri nelerdir?

Hastalığın semptomları ağır solunum yolu enfeksiyonuna ve ölümcül ensefalite (beyinde enflamasyon) kadar değişiklik gösterebilir, bazen de belirtisiz ilerleyebilir.

Kuluçka süresi genellikle 4–14 gün olmakla beraber iyileşenlerin bir kısmında nörolojik hasar (ör. nöbetler, kişilik değişiklikleri) görülebiliyor.

Aşısı yok, tedavisi yok!

Nipah virüsüyle mücadele için özel bir aşı ya da antiviral tedavi bulunmuyor.

Süreç ağır solunum ve nörolojik komplikasyonlar için yoğun destek tedavisi üzerine kurulu.

“Yeni pandemi” ihtimali ne?

Nipah, yüksek ölüm oranı nedeniyle korkutucu bir etki yaratıyor; ancak mevcut veriler, yayılımın çoğu senaryoda yakın temasla sınırlı kaldığını gösteriyor. Bu yüzden uzmanların odağı genellikle “panik” değil; erken tespit, temaslı takibi, hastane enfeksiyon kontrolü ve sınır taramalarıyla olası yayılımı başlamadan yakalama stratejisi.

Kaynak: BBC, Times of India, VietnamNet, The Nation Thailand