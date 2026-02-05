Suriye’de barışı Öcalan mı sağladı?

DEM Partisi eş Başkanı Bakırhan önceki gün Suriye’de barışın Öcalan tarafından sağlandığını iddia etti. 29 Ocak anlaşmasının (Şam ile SDG’nin el sıkışması) İmralı’da ilmek ilmek örülen çabanın ürünü olduğunu söyledi.

Gelin önce Bakırhan’ın partisinin grup toplantısında söylediklerine bakalım… Şöyle dedi:

"6 Ocak Halep saldırısından 29 Ocak Antlaşmasına kadar herkes diken üzerindeydi. Tam da bu süreçte Sayın Öcalan aktif bir şekilde devrede oldu. Kürtlerin güvenliği ve özgürlüğü için 23 gün kesintisiz bir biçimde bu sürece müdahil oldu. Bugün bir antlaşma varsa, bugün Suriye'de Kürtler ve Araplar bir iç savaş içinde değilse, bugün Suriye hükümeti tarafından Kürtlerin özgürlüğü ve hakları kabul edilmişse, 23 gün boyunca Sayın Öcalan'ın adada göstermiş olduğu tavır ve duruştan kaynaklıdır. Kendisine teşekkür ediyoruz."

Bakırhan bu sözleri salı günü sarf etti… Bugün perşembe iki gün geçti. İktidar kanadından ses çıkmadı. Ne doğrulandı ne yalanlandı…

Akıllara düşen ilk soru şu…

Öcalan SDG ile Şam arasında süren pazarlığa aktif şekilde nasıl katıldı?

Ahmet eş Şara’yla Mazlum Abdi’nin anlaşmasını nasıl sağladı?

İkinci soru da şu:

23 gün boyunca nasıl kesintisiz bir biçimde müdahil oldu?

Hangi yöntemle, ne şekilde müdahil oldu?

Olanları hatırlayalım… Şam ordusu SDG’nin hakimiyetindeki toprakların yüzde 60’ını aldı. ABD SDG’yi terk etti; "ne haliniz varsa görün Şam’la anlaştık. Size ihtiyacımız kalmadı. Ahmet eş Şara ile çalışacağız" dedi…

Bunu gizli kapaklı söylemediler. Açık açık söylediler…

Şam ordusu hızla ilerledi, Mazlum Abdi 15 gün süre istedi, ateşkes ilan edildi.

İddia o ki; Öcalan 6 Ocak sürecinden sonra devreye girdi. Kandil’in SDG ’ye direnin diye baskı yapmasının önüne geçti. SDG’ nin Şam’la anlaşılmasını istedi.

Bakırhan’ın sözlerinden çıkardığım sonuç bu…

Peki Öcalan bunu nasıl yaptı?

DEM heyeti 17 Ocak’ta İmralı’ya gitti, Öcalan’la görüştü… Onlar aracılığıyla Kandil ve Kobani’ye mektup yollamış olabilir mi?

Olabilir ama bunun yeterli olacağını sanmıyorum. Ayrıca DEM eş Başkanı aktif bir şekilde dedi. Mektupla çözüm aramak pasif katkı olur, aktif katkı sürekli irtibat gerektirir…

Öcalan’a çabasından dolayı teşekkür eden Bakırhan’ın iddiası doğrusuysa şu soruları sormak hakkımız…

İmralı ile Kandil arasında iletişim kanalı mı açıldı?

SDG’nin dört tugayla Şam ordusuna katılmasını Öcalan mı sağladı?

Suriye’deki olası iç savaşı Öcalan mı önledi?

Bakırhan’ın açıklamalarına bakılırsa barışın mimarı Öcalan…

Doğru mu?

Soru çok da son soru da şu olsun:

MHP Lideri Bahçeli Öcalan’ın bu çabası nedeniyle mi yeniden umut hakkını gündeme getirdi. Özgürlüğüne kavuşturmakta kararlı olduğunu açıkladı…