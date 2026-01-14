MHP Lideri Bahçeli dün raconu kesti; 20 bin liranın sefalet parası olduğunu ilan etti… Vicdanının sesine kulak vermiş olmalı ki ‘gerekirse elimizi değil gövdemizi taşın altına koymalıyız’ diyerek 20 bin liraya evet demeyeceklerinin mesajını verdi…

Haydi hayırlısı diyelim ama Bahçeli en düşük emekli aylığının ne kadar olması gerektiğini söylemedi.

İnsanca yaşayabilecekleri seviyeye yükseltilmesi gerektiğini belirti…

İnsanca yaşama seviyesi kaç para?

AKP iktidarı son sekiz hatta son on yılda insanca yaşama seviyesinin o kadar aşağıya çekti ki seviye meviye kalmadı… Milyonlar yoksullukta buluştu.

Deniliyor ki en düşük emekli maaşı en azından asgari ücret seviyesinde olsun. Yani 28 bin lira..

Peki asgari ücret sefalet ücreti değil mi? Asgari ücretin altında çalışanlar ile bir tık üzerinde, 30 bin dolayında ücret alanları da katarsak çalışanların yüzde 53’ü sefalet ücreti alıyor…

Sonra diyorlar ki neden iki çocuk, üç çocuk yapmıyorsun?

Nasıl yapsın ki, karı/koca çalışarak evi zor geçindiriyorsa, kirayla, doğalgazla, elektrik ücretiyle başa çıkmaya çalışıyorsa nasıl çocuk yapacak ki… Yaparsa çocuklara kim bakacak?

AKP 23 yıldır iktidarda; kreş yaptı mı?

Hayır… Çünkü onların anlayışına göre kadın evde oturmalı çocuk bakmalı. Hangi parayla? Çocuklara taş çorbası içirerek mi?

Neyse biz emeklilere geri dönelim.

En düşük emekli maaşı 16 bin 800 liraydı. Enflasyon farkı nedeniyle yüzde 12,1 oranında zam gelince aylık 19 bin sınırına geldi. AKP heyeti uzun toplantılardan sonra bin lira daha artıracaklarını açıkladı…

AKP medyası bunu müjde diye sundu…

Sefalet parası müjde oldu, harca harca bitmez!...

CHP karşı çıktı. Yoksulsun yoksul kal parasını kabul etmeyeceklerini söylediler. Milletvekilleri bir haftadır TBMM Genel Kurulu’nda nöbet tutuyor. Yasal düzenleme Meclis’e gelince artırmak için ellerinden geleni yapacaklarını açıkladılar…

CHP’nin isyanına dün Bahçeli’de katıldı. Büyük ihtimalle bu mesele yarın Meclis’te görüşülecek. Bakalım AKP ne tavır alacak. Emekliye para verirsek domates/biber/patlıcan almak suretiyle enflasyonu artırırlar diye direnecekler mi?

MHP milletvekilleri genel başkanlarının sözüne uyacak mı? Gövdelerini koyacaklar mı? Yoksa AKP’lilerin dümen suyunda mı kalacaklar?

Merak edilen bu…

Bunu şundan söyledim. Bahçeli İmamoğlu davası TRT’den verilsin kamuoyu ne olduğunu anlasın demişti. CHP’nin duruşmaları TRT versin teklifi AKP/MHP oylarıyla reddedildi…

Emekli meselesinde de aynısı olabilir. AKP’nin sefalet ücreti önerisi AKP/MHP oylarıyla kabul edilebilir.

Bu arada dilerim Bahçeli’nin hatırına bin lira daha artırıp 21 bin liraya işi bağlamazlar...

Yeri gelmişken şu uyarıyı da yapmam gerekiyor. En düşük emekli maaşını belli seviyeye çıkartırken diğer emeklilere haksızlık yapılmasın. En düşük emekli maaşı ortalama emekli maaşı haline gelmesin…

Ne demek mi istiyorum?

İzah edeyim… 12 bin, 14 bin, 15 bin lira kök maaşı olanların alacağı ücret temmuz ayında 16 bin 800 liraya çıkartıldı. Aradaki farklar hazine tarafından ödendi…

Ocak ayında 16.800 lira üzerinden yüzde 12’1lik enflasyon artışı hesaplandı. 18 bin 832 gibi bir rakam bulundu. AKP 20 bin liraya tamamlanacağını ilan etti…

Kök maaşı 14 bin lira olanın kök aylığı ocak ayında 16 bin 700 liraya yükseldi. Meclis ne karar verirse aradaki farkı alacaklar…

Peki en düşük emekli maaşının üzerinde maaş alanlar ne olacak?

Örneğin; 19 bin lira alanın maaşı 21 bin 300 lira, 20 bin lira alanın maaşı 22 bin 500 lira dolayında oldu.

Onlar da en düşük emekli ücretine mi düşecekler? Kök ücreti 13 bin lira olanla aralarında 7 bin lira fark vardı o fark ortadan kalkacak!...

Onlar da en düşük emekli aylığı kapsamına girecek…

Haksızlık değil mi? Daha fazla gün ve daha yüksek prim ödeyenlere ceza değil mi?

3 milyon 500 bin kişi en düşük emekli aylığı alırken bu yıl bu sayı 5 milyona yaklaştı. Meclis toptancı yaklaşım yaparsa bu sayı yedi milyona belki de daha üzerine çıkacak…

Yani 13 milyon emeklinin yüzde 50’den fazlası en düşük emekli maaşı almış olacak…

Çalışanların yüzde 52’sinin asgari ücret seviyesinde para kazandıkları gibi…

Kısaca Türkiye yoksullukta, sefalette buluşacak…

Peki ne yapılmalı diyeceksiniz?

En düşük emekli aylığı hangi oranda artırılacaksa bütün emekli ücretleri de aynı oranda artırılmalı.

Adalet böyle sağlanır…