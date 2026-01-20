Ne sınavı diyeceksiniz?

Liderlik sınavı…

Ters açıdan bakarsak…

MHP’li vekillerin zor sınavı da diyebiliriz?

Hem Bahçeli’nin MHP ile sınavı… Hem MHP’li vekillerin Bahçeli ile sınavı…

Biliyorsunuz; MHP Lideri en düşük emekli maaşının 20 bin lira olmasına sert tepki göstermiş; sefalet ücreti diye adlandırmıştı. Hatta; ‘Emekliler üzülürken biz rahat olamayız. Gerekirse elimizi değil gövdemizi taşın altına sokarız’ diyerek yüksek perdeden çıkış yapmıştı…

MHP’li vekiller Bahçeli’nin bu sözlerini alkışlamıştı…

Bütçe komisyonunda yer alan üç MHP’li vekil gövdesini değil, elini değil parmağını bile taşın altına sokmadı. AKP’nin sefalet ücretine rıza gösterdi.

Bugün emekli ücreti Genel Kurul’a gelecek. MHP’li vekiller ne yapacak?

20 bin liraya hayır deyip yeni bir teklif mi sunacak? DEM’ in 49 bin liralık, CHP’nin 28 bin liralık, İyi parti ve Yeni Yolu’n 25 bin liralık önerisine destek mi verecekler?

Yoksa…

Sessiz kalıp sefalet ücretinin kabul edilmesini mi sağlayacaklar? Liderlerinin sözünü yere mi düşürecekler?

Emekliler adına heyecanlı gün…

Ama MHP adına da heyecanlı gün…

MHP’li milletvekilleri liderlerinin sözünü dinleyecek mi dinlemeyecek mi? Bahçeli’nin MHP üzerinde otoritesi devam ediyor mu etmiyor mu?

Göreceğiz…

Haa bir de şu var… CHP Lideri Özel tam kadro Meclis’te olacaklarını ilan etti. Sonuna kadar mücadele edeceğiz dedi. MHP Lideri Bahçeli de grubunun başında olacak mı? Genel Kurul’a katılacak mı?

Partisinin gövdesini taşın altına sokmasını sağlayacak mı?

Yoksa evine çekilip olan biteni TV aracılıyla mı izleyecek?

Bunu da göreceğiz…

Bu açıdan da bugün Bahçeli için de MHP için de önemli sınav…

Her şeye rağmen…

Diyelim ki; MHP’li vekiller AKP’nin peşinden gitti, kuyruğuna takıldı. AKP’nin teklifinin arkasında hizalandı. Bahçeli’yi dinlemedi, Bahçeli’nin direktifine uymadı…

O zaman ne olur?

Sadece MHP için söylemiyorum. Türk siyasi hayatı o kadar ilkesiz o kadar sıradan o kadar çıkarcı oldu ki hiçbir şey olmaz. Gerçi dünya siyaseti de farklı değil ama bu onların sorunu…

MHP’de hayat devam eder…Bahçeli tavır almaz. Kalesine giren golün üzerine yatar. Sesini çıkarmaz. Dert edinmez. Bu mevzu bir daha hiç açılmaz. Efendim siz sefalet ücreti demiştiniz, partiniz sefalet ücretine onay verdi ne düşünüyorsunuzdiye soran gazeteci çıkmayacağı, çıkanlarında sesi havada asılı kalacağına göre sorun edinilmez…

Bu satırları okuyanlar bana şunu diyebilir; sen değil misin ki vekiller vicdanlarına göre hareket etsin. Sen değil misin ki vekiller emirle oy vermesin…

Evet…

Vicdanlarına göre hareket etsinler diyorum…

Bakalım vicdanları bugün ne söyleyecek? Vicdanlarının kararı ne olacak