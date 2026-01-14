Zombiye çeviren uyuşturucu bu sefer İstanbul'un en zengin mahallesinden çıktı

İstanbul’un en eski semtlerinden biri olan Teşvikiye Mahallesi, adeta uyuşturucu kullanma alanına dönüştü. Neredeyse her gece, sokakta park halinde bulunan bir kamyonun arkası, uyuşturucu kullanan kişilerin mekanına dönüşmüş durumda. Mahallede yaşayan vatandaşlar, yaşananları pek çok kez cep telefonu kamerasıyla kayıt altına aldı.

İstanbul'da zombi uyuşturucu alarmı! Görüntüler dehşete düşürdü

NTV'den Sinan Kunter'in haberine göre, iddiaya göre, olay Rona Altınay Sokak'ta bir su firmasının depo olarak kullandığı kamyonu sokağa park edilerek bir daha oradan alınmamasıyla başladı. Mahallede yaşayanlar, durumu birçok kez polis ekiplerine şikayet ettiğini ancak bir sonuç alınamadığını ifade etti.

“DIŞARDA ROBOT GİBİ ADAMLAR VAR”

Teşvikiye sakini Kemal Pekser, yaşadıkları yeri "Korku tüneli gibi" sözleriyle anlattı. Evlerine giderken tedirgin olduklarını belirten Pekser, "Dışarıda robot gibi adamlar var. Ne yapacağı belli değil." ifadelerini kullandı.

“BU SÜREÇ BİR SENEDİR DEVAM EDİYOR”

Başka bir Teşvikiye sakini Aykut Şen ise, park halindeki kamyonu sote olarak kullanıldığını ve şüphelilerin burada uyuşturucu madde kullandıklarını belirterek "Gerçekten trans halde, zombi gibi uyuşturucu madde etkisi altında ve benim apartmanımda oturuyor" diye konuşan Şen, "Ben apartmanıma zor giriş yaptım. Bu süreç bir senedir devam ediyor. Çok büyük korku oluyor" sözlerini sarf etti.

TURHAN ÇÖMEZ MECLİS’TE UYARMIŞTI!

İYİ Parti Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez, geçtiğimiz haftalarda Meclis'te yaptığı konuşmada, sınırlardan Türkiye'ye kimyasal madde adı altında sıvılaştırılmış metamfetamin sokulduğunu ifade etmişti.

Çömez, ayrıca Kayseri'de Fentanil kullanan gençlerin görüntüleri ile sosyal medya hesabından paylaşarak söz konusu uyuşturucunun en tehlikeli madde olduğunu vurgulamış ve "Uyuşturucudan bahsettiniz, teşekkür ediyoruz çalışmalarınız için ama hakikaten yeterli değil. Bugün, Türkiye, ciddi manada bir uyuşturucu çaresizliği içerisinde. Küçücük çocuklarımız, gençlerimiz uyuşturucunun pençesi içerisinde. Lütfen, sınırlarda metamfetaminin sıvılaştırılarak sokulup sokulmadığı -bir kere yakaladığımızı biliyorum- daha sıkı denetlensin.” ifadelerini kullanmıştı.

“Türkiye'ye zehir ihraç etmek isteyenler son derece teknolojik şekilde zehir ihraç ediyorlar” diyen Çömez, “Lütfen, gemilerle gelen, içerisine GPS'ler konmuş radyo sinyalleri veren, özel yöntemlerle sokulmaya çalışılan uyuşturucularla da mücadele edin; özellikle istirham ediyorum." sözlerini sarf etmişti.