Avrupa tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonundan Türk şirket çıktı: CHP'li Bakan'ın soruları yanıt bekliyor

İspanya Ulusal Polisi tarafından Kanarya Adaları açıklarında Atlantik Okyanusu'nda Kamerun bayraklı United S adlı bir gemiye 11 Ocak Pazar günü operasyon düzenlendi. Baskın yapılan gemide toplamda 9 ton 994 kilogram kokain bulunduğu belirtildi.

Tuz yüklü halde Brezilya'dan yola çıkan ve seyir halindeyken "yakıtın bittiği" gerekçesiyle okyanusta sabit halde kalan geminin, bu sırada uyuşturucu transferi yapmış olabileceği değerlendirildi.

Geminin 13 personeli gözaltına alınırken tuzların içine saklı halde bulunan 294 paket kokainin gemiyle Tenerife Adası'nda limana yanaştırıldığı duyuruldu.

İspanya medyası, gözaltına alınan 13 kişiden 4'ünün Türk vatandaşı olduğunu duyurdu.

Bir gemi, üç baron, en az 8 cinayet: Kara kutu neden teslim edildi?

ALTINDAN TÜRK ŞİRKET ÇIKTI

BirGün Gazetesi'nden Melisa Ay'ın haberine göre; İspanya'da polisin tarihinde gerçekleştirdiği en büyük kokain operasyonunda Türkiye izi bulunuyor. United S gemisi, "kolay bayrak" olarak adlandırılan Kamerun bayrağı altındaki geminin işleticisi, yani gerçekte haklarına sahip olan şirket Türkiye'den Kamer Shipping & Trading Co. İspanya medyasında yer alan haberlere göre operasyona ilişkin gizli yürütülen soruşturma sürerken Türkiye'de taraflardan herhangi bir açıklama yapılmadı.

MURAT BAKAN'DAN YERLİKAYA'YA SORU BOMBARDIMANI

İçerisinde yaklaşık 10 ton uyuşturucu ele geçirilen geminin Türkiye merkezli Kamer Shipping & Trading Co.'ya ait olması ile ilgili CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan, İçişleri Ali Yerlikaya'ya yanıtlaması için sorular yöneltti.

Operasyonda Türkiye'ye ait birimlerin olmamasına dikkat çeken Bakan, "Operasyonun uluslararası ayağında DEA (ABD), Brezilya Federal Polisi, İngiltere NCA ile Fransa ve Portekiz makamlarının yer alıyor kim yok bizim polisimiz yok. Neden yok ? Bizimkiler torbacı peşinde…" ifadelerini kullandı.

"KAMERA ÖNÜNDE OPERASYON VİDEOSU PAYLAŞMAK KOLAY"

Son dönemde ünlü isimlere yönelik düzenlenen uyuşturucu operasyonlarını hatırlatan CHP İzmir Milletvekili, "Bebek Otel'de ünlü avlamak kolay. Kamera önünde operasyon videosu paylaşmak kolay" diyerek Ali Yerlikaya'ya şu soruları yöneltti:

Bu mal nasıl yola çıktı?

Kim finanse etti?

Hangi şirket ağıyla taşındı?

Para nereye aktı?

Türkiye bu dosyada resen soruşturma başlattı mı?

MASAK para trafiğine baktı mı?

Liman çıkışları, yük evrakı, acente, broker bağlantıları incelendi mi?

İspanya ile doğrudan bilgi paylaşımı yapıldı mı?