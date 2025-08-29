Yangın 16 saat sonra kontrol altına alındı

Yaz aylarının gelmesi ile çıkan orman yangınlarının ardı arkası kesilmiyor. Dün Hatay'ın Antakya ilçesindeki Habib-i Neccar Dağı’nda saat 15.00 sularında orman yangını çıktı. Çıkan yangının ardından yükselen dumanı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı çok sayıda söndürme ekibi sevk edildi.

HAVADAN MÜDAHALE GECE YAPILAMADI

OGM'ye bağlı ekiplerin, söndürme havadan ve karadan çalışmasında havanın kararmasıyla havadan müdahaleye ara verildi. Gece boyunca sadece karadan devam eden söndürme çalışmalarına sabahın ilk ışıklarıyla hava araçları da katıldı. Yangın, sabah saat 07.00 sularında kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışması devam ediyor. Antakya ilçesindeki Habib-i Neccar Dağı’nda çıkan yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için ekipler tarafından soruşturma başlatıldı.