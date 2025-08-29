Yangın 16 saat sonra kontrol altına alındı

Yangın 16 saat sonra kontrol altına alındı
Yayınlanma:
Hatay'da Habib-i Neccar Dağı’nda çıkan orman yangını, 16 saat sonra kontrol altına alındı.

Yaz aylarının gelmesi ile çıkan orman yangınlarının ardı arkası kesilmiyor. Dün Hatay'ın Antakya ilçesindeki Habib-i Neccar Dağı’nda saat 15.00 sularında orman yangını çıktı. Çıkan yangının ardından yükselen dumanı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı çok sayıda söndürme ekibi sevk edildi.

yeni-proje-25.jpg

HAVADAN MÜDAHALE GECE YAPILAMADI

OGM'ye bağlı ekiplerin, söndürme havadan ve karadan çalışmasında havanın kararmasıyla havadan müdahaleye ara verildi. Gece boyunca sadece karadan devam eden söndürme çalışmalarına sabahın ilk ışıklarıyla hava araçları da katıldı. Yangın, sabah saat 07.00 sularında kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışması devam ediyor. Antakya ilçesindeki Habib-i Neccar Dağı’nda çıkan yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için ekipler tarafından soruşturma başlatıldı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

17 milyonu birden serbest bırakılacak: Azerbaycan'a gönderilecekler
Azerbaycan'a gönderilecekler
17 milyonu birden serbest bırakılacak
Toplaması bedava kilosu 10 bin TL: Köylüler yaz boyu topluyor
Köylüler yaz boyu topluyor
Toplaması bedava kilosu 10 bin TL
Komandolar 7 gün 24 saat nöbete başladı
Komandolar 7 gün 24 saat nöbete başladı
Zincir market devi 68 mağazasını kapatıyor: Bir zamanlar ülkenin en büyük 1 milyoncusuydu
Zincir market devi 68 mağazasını kapatıyor
Bir zamanlar ülkenin en büyük 1 milyoncusuydu
Panathinaikos'tan skandal paylaşım
Panathinaikos'tan skandal paylaşım
7 ayda 1,5 milyon dolar kazandırdı: Bu işi yapan köşeyi dönüyor
Bu işi yapan köşeyi dönüyor
7 ayda 1,5 milyon dolar kazandı
Rahat çiftleşsinler diye 1.5 milyon liraya 'aşk tüneli' inşa edildi
Rahat çiftleşsinler diye 1.5 milyon liraya 'aşk tüneli' inşa edildi
Akın akın Trabzon'a geliyorlardı: Valizini alan kaçtı
Valizini alan kaçtı
Akın akın Trabzon'a geliyorlardı
41 yıllık kozmetik devi de iflasın eşiğinde: Konkordato ilan ettiler
Konkordato ilan ettiler
41 yıllık kozmetik devi de iflasın eşiğinde
Öyle arttı ki "Keşke altın yerine onu alsaydım" diyeceksiniz
Öyle arttı ki
"Keşke altın yerine onu alsaydım" diyeceksiniz
Türkiye
İstanbul'da metro arızası: İşe gidenler mağdur oldu
İstanbul'da metro arızası: İşe gidenler mağdur oldu
Ağustos ayının VIP anketi paylaşıldı: AKP ne yapsa olmuyor!
Ağustos ayının VIP anketi paylaşıldı: AKP ne yapsa olmuyor!