Voleybolcu Derya Çayırgan'a İBB gözaltısı: Uyuşturucu soruşturması olduğu iddia edilmişti

Yayınlanma:
Voleybolcu Derya Çayırgan, bugün sabah saatlerinde gözaltına alındı. Ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alındığı iddia edilen Çayırgan'ın İBB soruşturmasından gözaltına alındığı öğrenildi. Çayırgan'ın, sosyal medya fenomeni Rabia Karaca'nın dün verdiği ifade üzerine gözaltına alındığı değerlendiriliyor.

Bugün sabah saatlerinde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütüülen uyuşturucu soruşturması kapsamında 18 şüpheli gözaltına alındı.

Bu isimler arasında, Voleybolcu Derya Çayırgan'ın da olduğu iddia edilmişti. Ancak ilerleyen saatlerde ortaya çıkan yeni detaylara göre Çayırgan, uyuşturucu sorurşturmasından değil, İBB'ye yönelik yürütülen farklı bir soruşturma kapsamında gözaltına alındığı öğrenildi.

Son Dakika | Ümit Karan uyuşturucudan gözaltına alındıSon Dakika | Ümit Karan uyuşturucudan gözaltına alındı

RABİA KARACA'NIN İFADESİNDE İSMİ GEÇMİŞTİ

Derya Çayırgan'ın ismi, dün sosyal medya fenomeni Rabia Karaca'nın savcılğa verdiği ifadede geçmişti. Karaca, Çayırgan ile tutuklu İBB Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu hakkında iddialarda bulunmuştu.

Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında 15 ismin test sonucu pozitif çıktıÜnlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında 15 ismin test sonucu pozitif çıktı

İMAMOĞLU'NU DA SORUŞTURMAYA DAHİL ETME ÇABASI MI?

Çayırgan'ın, Karaca ve İmamoğlu'na ilişkin iddialardan saatler sonra gözaltına alınması, "İmamoğlu da mı soruşturmaya dahil edilmeye çalışılıyor?" sorusunu gündeme taşıdı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

