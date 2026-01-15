Voleybolcu Derya Çayırgan'a İBB gözaltısı: Uyuşturucu soruşturması olduğu iddia edilmişti

Bugün sabah saatlerinde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütüülen uyuşturucu soruşturması kapsamında 18 şüpheli gözaltına alındı.

Bu isimler arasında, Voleybolcu Derya Çayırgan'ın da olduğu iddia edilmişti. Ancak ilerleyen saatlerde ortaya çıkan yeni detaylara göre Çayırgan, uyuşturucu sorurşturmasından değil, İBB'ye yönelik yürütülen farklı bir soruşturma kapsamında gözaltına alındığı öğrenildi.

RABİA KARACA'NIN İFADESİNDE İSMİ GEÇMİŞTİ

Derya Çayırgan'ın ismi, dün sosyal medya fenomeni Rabia Karaca'nın savcılğa verdiği ifadede geçmişti. Karaca, Çayırgan ile tutuklu İBB Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu hakkında iddialarda bulunmuştu.

İMAMOĞLU'NU DA SORUŞTURMAYA DAHİL ETME ÇABASI MI?

Çayırgan'ın, Karaca ve İmamoğlu'na ilişkin iddialardan saatler sonra gözaltına alınması, "İmamoğlu da mı soruşturmaya dahil edilmeye çalışılıyor?" sorusunu gündeme taşıdı.