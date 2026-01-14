Son Dakika | Ümit Karan uyuşturucudan gözaltına alındı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturması genişleyerek devam ediyor.

Ümit Karan tutuklandı: Cezaevine gönderildi

HAVALİMANINDA GÖZALTI

Soruşturma kapsamında ünlü eski milli futbolcu Ümit Karan da gözaltına alındı.

İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan operasyonda eski futbolcu Ümit Karan'ın, Sabiha Gökçen Havalimanı’nda gözaltına alındığı öğrenildi.

Ümit Karan'ın savcılık tarafından ifadesinin alınması için yarın İstanbul Adliyesine sevk edilmesi bekleniyor.

BİLAL ERDOĞAN İLE HALI SAHA MAÇINDAYDI

Ümit Karan, en son Bilal Erdoğan’ın da katıldığı TÜGVA etkinliğinde halı saha maçında objektiflere poz vermişti.

Karan, halı saha maçına, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Bilal Erdoğan ve A Milli Takım teknik direktörü Vincenzo Montella tarafından tanıtımı yapılan GENÇLİG (Liseler Arası Futbol Turnuvası) formasıyla çıkmıştı.

OKTAY KAYNARCA İLE EMEL MÜFTÜOĞLU SERBEST BIRAKILMIŞTI

Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında son olarak ünlü oyuncu Oktay Kaynarca ile ünlü şarkıcı ve oyuncu Emel Müftüoğlu gözaltına alınmış ve ikili yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbiri ile serbest bırakılmıştı.

