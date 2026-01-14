Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında 15 ismin test sonucu pozitif çıktı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan uyuşturucu soruşturmasında yeni bir gelişme daha yaşandı.

Aralarında Momo restoranların sahibi Hamdi Burak Beşer, FLO Yönetim Kurulu üyesi Mahmut Uğur Ziylan, model Melisa Fidan Çalışkan ve sosyal medya fenomeni Melisa Şahin'in de bulunduğu 15 ismin kokain test sonucu pozitif çıktı.

Saç ve kan örneklerinde kokain maddesi tespit edilen diğer isimler şu şekilde:

Erdi Çetin, Uğur Can Peker, Nurdan Çokçalışkan, Burak Kaptan, Müzeyyen Karakan, Murat Can Şirin, Yağmur Uçkun, Atilla Aydın, Ozan Kılıç, Esra Yoldaş Balcı ve Yılmaz Burak Bozkurt.

Son Dakika | Ümit Karan uyuşturucudan gözaltına alındı

NE OLMUŞTU?

Ünlülere yönelik başlatılan uyuşturucu soruşturması Ekim 2025’ten bu yana devam ediyor.

Soruşturma kapsamında medya ve dizi-film gibi çeşitli sektörlerden çok sayıda ünlü isim gözaltına alındı.

Şimdiye kadar Saadettin Saran, Can Yaman, Aleyna Tilki gibi isimlerin yer aldığı 100’ü aşkın ünlü hakkında gözaltı kararı verilmişti.

Oktay Kaynarca ile Emel Müftüoğlu'nun ifadeleri ortaya çıktı: Uyuşturucu iddialarını reddettiler

Bazı isimler uyuşturucu testi için kan ve saç örneği verdikten sonra serbest bırakılırken, aralarında Habertürk eski Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy ve Habertürk sunucusu Ela Rümeysa Cebeci’nin de bulunduğu 50 isim tutuklanmıştı.

Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu'nun da aralarında bulunduğu 6 isim, dün (13 Ocak) bu soruşturma kapsamında gözaltına alınmıştı. Kaynarca ve Müftüoğlu, yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.