Ünlülere uyuşturucu soruşturmasında 18 gözaltı

Ünlülere uyuşturucu soruşturmasında 18 gözaltı
Yayınlanma:
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında 18 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan isimler arasında Burak Doğan, Merve Sanay ve Deniz Berk Cengiz olduğu öğrenildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca ünlü isimlere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturması devam ediyor.

Soruşturma kapsamında bugün altıncı dalga operasyon düzenlendi.

uyusturucu-sorusturmasi.jpg

18 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 18 şüpheli gözaltına alındı.

Gözaltına alınan isimler arasında Burak Doğan, Merve Sanay ve Deniz Berk Cengiz olduğu öğrenildi.

Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında 15 ismin test sonucu pozitif çıktıÜnlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında 15 ismin test sonucu pozitif çıktı

ÜMİT KARAN DA BU SORUŞTURMAYA DAHİL

Öte yandan bugün düzenlenen operasyonun, dün eski futbolcu Ümit Karan'ın gözaltına alındığı operasyonun devamı olduğu öğrenildi.

Karan, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda polis ekipleri tarafından gözaltına alınmıştı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından bugün Çağlayan'daki İstanbul Adliyesine sevk edilmesi bekleniyor.

Son Dakika | Ümit Karan uyuşturucudan gözaltına alındıSon Dakika | Ümit Karan uyuşturucudan gözaltına alındı

mit-karan.jpg

BİLAL ERDOĞAN İLE HALI SAHA MAÇINDAYDI

Ümit Karan, en son AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan’ın da katıldığı TÜGVA etkinliğinde halı saha maçında objektiflere poz vermişti.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Yastık altı altınında yeni dönem başlıyor! Paranız gidebilir
Paranız gidebilir!
Yastık altı altınında yeni dönem başlıyor
AKOM tarih vererek uyardı: İstanbullular dikkat
AKOM tarih vererek uyardı: İstanbullular dikkat
Coca Cola zararına bile satamadı
Coca Cola zararına bile satamadı
Fenerbahçe'de tarihe geçecek gün 31 Ocak: Sadettin Saran da olacak Aziz Yıldırım da Ali Koç da
Galatasaray ve Fenerbahçe'nin dağıttığı yağmurlukların fiyatları belli oldu
Galatasaray ve Fenerbahçe'nin dağıttığı yağmurlukların fiyatları belli oldu
Türkiye'nin ünlü zeytin markası iflas bayrağını çekti
Artık sofralarda olmayacak!
Türkiye'nin ünlü zeytin markası iflas bayrağını çekti
Elektrikli devrime rakip mi? R. Stirling’in mirası mucizevi motorun yakıta ihtiyacı yok
Elektrikli devrime rakip mi? R. Stirling’in mirası mucizevi motorun yakıta ihtiyacı yok
Trump önce savcıyı atadı sonra soruşturmayı açtırdı! Powell dosyası yabancıya gitmedi
İzmir'deki 2 bin yıldır uyuyan fayı açıkladı! Büyük deprem için büyüklük verdi!
Bilal Erdoğan TÜGVA etkinliğine davet ettiği eski milli futbolcuları topa tuttu
Türkiye
RTÜK'ten yayın dünyasına ceza yağmuru!
RTÜK'ten yayın dünyasına ceza yağmuru!
AKP'den şimdi de videolu 'İstanbul yönetilemiyor' kampanyası
AKP'den şimdi de videolu 'İstanbul yönetilemiyor' kampanyası
Sahte kimlikle arsa satışı yapan şahıs yakalandı!
Sahte kimlikle arsa satışı yapan şahıs yakalandı!