Ünlülere uyuşturucu soruşturmasında 18 gözaltı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında 18 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan isimler arasında Burak Doğan, Merve Sanay ve Deniz Berk Cengiz olduğu öğrenildi.