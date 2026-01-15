Ünlülere uyuşturucu soruşturmasında 18 gözaltı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca ünlü isimlere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturması devam ediyor.
Soruşturma kapsamında bugün altıncı dalga operasyon düzenlendi.
18 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 18 şüpheli gözaltına alındı.
Gözaltına alınan isimler arasında Burak Doğan, Merve Sanay ve Deniz Berk Cengiz olduğu öğrenildi.
ÜMİT KARAN DA BU SORUŞTURMAYA DAHİL
Öte yandan bugün düzenlenen operasyonun, dün eski futbolcu Ümit Karan'ın gözaltına alındığı operasyonun devamı olduğu öğrenildi.
Karan, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda polis ekipleri tarafından gözaltına alınmıştı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından bugün Çağlayan'daki İstanbul Adliyesine sevk edilmesi bekleniyor.
BİLAL ERDOĞAN İLE HALI SAHA MAÇINDAYDI
Ümit Karan, en son AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan’ın da katıldığı TÜGVA etkinliğinde halı saha maçında objektiflere poz vermişti.