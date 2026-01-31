Valilik uyardı: İzmir'de kuvvetli sağanak bekleniyor

Valilik uyardı: İzmir'de kuvvetli sağanak bekleniyor
Yayınlanma:
İzmir Valiliği, Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğünün verileri doğrultusunda, yarın öğle saatlerinden itibaren kent genelinde etkili olacak çok kuvvetli ve yer yer şiddetli sağanak yağışlar ile oluşabilecek sel, hortum ve su baskını riskine karşı vatandaşlara acil uyarıda bulundu.

İzmir Valiliği, Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğünün verilerine dayanarak kent genelinde yarından itibaren etkili olacak çok kuvvetli ve yer yer şiddetli sağanak yağışlara karşı vatandaşları uyardı. Pazar günü öğle saatlerinden itibaren başlayacak yağışların, özellikle kentin batı kesimlerinde hayati risk oluşturabileceği belirtildi.

METREKAREYE 100 KİLOGRAM YAĞIŞ DÜŞEBİLİR

İzmir Valiliği tarafından yapılan açıklamada, yağış miktarının bölgelere göre farklılık göstereceği ve İzmir’in doğusunda metrekareye 30-75 kilogram arasında kuvvetli sağanak, batı kesimlerinde ise metrekareye 50-100 kilogram arasında çok kuvvetli ve yer yer şiddetli sağanak yağış beklendiği öngörüldü.

Meteoroloji'den 2 bölge için çığ uyarısıMeteoroloji'den 2 bölge için çığ uyarısı

HORTUM VE YILDIRIM UYARISI

Yağışların yalnızca su baskınına değil, beraberinde birçok doğa olayına da yol açabileceği vurgulandı. Valilik; sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ulaşımda aksamalar ve yağış anında görülebilecek kuvvetli rüzgar ile hortum riskine karşı halkın son derece dikkatli ve tedbirli olması gerektiğini hatırlattı.

Kaynak:ANKA Haber Ajansı

