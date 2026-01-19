Uyuşturucu krizi sokağı karıştırdı: Önce ağladı sonra polisin silahına el attı

İstanbul Beylikdüzü'nde uyuşturucu ve kıskançlık krizi sokağı birbirine kattı. Dini nikahlı eşiyle tartışıp kaldırımda ağlayan genç, kendisini sakinleştirmeye gelen polisin belindeki silaha sarılınca ortalık savaş alanına döndü.

Olay, İstanbul Beylikdüzü Yakuplu Mahallesi Yunuslu Kavşağı’nda, 16 Ocak Cuma günü saat 22.00 sıralarında patlak verdi. İddialara göre, uyuşturucu maddenin etkisi altında olduğu öne sürülen 24 yaşındaki H.A., dini nikahla birlikte yaşadığı 23 yaşındaki Z.T. ile kıskançlık yüzünden sert bir tartışmaya girdi. Tartışmanın ardından kontrolünü kaybeden H.A., kaldırımda oturarak dakikalarca ağladı. O sırada yoldan geçen bir motokurye, kriz geçiren gence müdahale etmek istese de durumun ciddiyeti üzerine çevredekiler hemen polise haber verdi.

POLİSİN SİLAHINA EL ATTI

İhbar üzerine olay yerine hızla polis ekipleri sevk edildi. Ancak H.A.'yı sakinleştirmek hiç de kolay olmadı. Polis memuruyla konuştuğu sırada ani bir hamle yapan H.A., memurun belindeki beylik tabancasını almaya çalıştı. O anlarda büyük bir arbede yaşandı. Sadece polise değil, araya girmeye çalışan yakınlarına da saldırdığı iddia edilen saldırgan, polis ekiplerinin müdahalesiyle güçlükle etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Sokak ortasında yaşanan bu korku dolu anlar, çevredeki vatandaşların cep telefonu kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan H.A., sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

