İstanbul'da 2.7 milyon uyuşturucu hap yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından Sancaktepe ilçesinde gerçekleştirilen kapsamlı bir uyuşturucu operasyonunun detaylarını paylaştı.

Bakan Yerlikaya'nın aktardığı bilgilere göre, düzenlenen operasyonda yüklü miktarda uyuşturucu madde ele geçirilirken, şüpheliler gözaltına alındı. İşte operasyonun ayrıntıları:

ANADOLU CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI KOORDİNESİNDE GERÇEKLEŞTİ

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar sonucunda, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Sancaktepe ilçesinde bir operasyon düzenlendi. Operasyonun temel amacının, uyuşturucu maddelerin insanlara arz edilmesini engellemek ve toplum sağlığının zarar görmesinin önüne geçmek olduğu belirtildi.

MİLYONLARCA UYUŞTURUCU HAP VE ÜRETİM MALZEMESİ YAKALANDI

Gerçekleştirilen operasyon neticesinde ele geçirilen maddeler ve ekipmanlar şu şekilde sıralandı:

2 milyon 760 bin adet uyuşturucu hap,

314,7 kilogram katkı maddesi,

1 milyon adet doluma hazır boş kapsül,

1 adet uyuşturucu hap üretiminde kullanılan makine.

Operasyon kapsamında 2 şüphelinin yakalandığı bildirildi.

"İNSANLIK SUÇU OLAN UYUŞTURUCUDAN VATANDAŞLARIMIZI KORUMAK"

Bakan Yerlikaya, açıklamasında uyuşturucu ile mücadelenin kapsamına ve önemine dikkat çekti. Mücadelenin "zehir tacirinden torbacısına kadar" devam ettiğini vurgulayan Yerlikaya, şu ifadeleri kullandı:

"Bizim uyuşturucu ile mücadelemiz, bir insanlık suçu olan uyuşturucudan, başta gençlerimiz olmak üzere tüm vatandaşlarımızı korumak."

Açıklamasının sonunda operasyonda emeği geçenlere teşekkür eden İçişleri Bakanı Yerlikaya; İstanbul Emniyet Müdürü'nü, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nı ve operasyonu gerçekleştiren polisleri tebrik etti. Yerlikaya mesajını, "Allah ayağınıza taş değdirmesin" temennisiyle sonlandırdı.