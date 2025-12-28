Türkiye'nin 2025 yılında da kadın cinayetleri karnesi kabarık

İktidar tarafından “Aile Yılı” olarak ilan edilen 2025 yılının 11 ayında, Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu’nun verilerine göre, 260 kadın, erkekler tarafından öldürüldü, 267 kadın da şüpheli şekilde ölü bulundu. 2025’in 11 ayından elde edilen verilere göre, Türkiye’de ilk kez şüpheli kadın ölümü sayısı, kadın cinayeti sayısını geçti. 2024 yılında ise 395 kadın cinayeti yaşanırken 259 kadın şüpheli şekilde hayatını kaybetmişti.

İşte ay ay Türkiye’de kadın cinayeti verileri ve koruma kararlarına rağmen yaşanan bazı kadın cinayetleri:

OCAK:

2025 Ocak ayının kadına yönelik şiddet raporuna göre, ocak ayında 33 kadın öldürülürken, 32 kadın şüpheli şekilde ölü bulundu.

Rapora göre, 33 kadından; 8’i boşanmayı istemek, barışmayı, evlenmeyi, ilişkiyi reddetmek gibi gerekçelerle, 1’i yemek yapmadığı bahanesiyle öldürüldü. 20 kadının ise hangi nedenle öldürüldüğü tespit edilemedi.

33 kadının 8’i evli olduğu erkek, 5’i birlikte olduğu erkek, 6’sı akrabası, 3’ü tanıdığı, 3’ü oğlu, 3’ü kardeşi, 2’si eskiden evli olduğu erkek ve 1’i babası tarafından öldürüldü.

Öldürülen kadınların 23’ü evinde, 3’ü sokakta, 1’i ıssız bir yerde, 1’i hastanede ve 1’i parkta öldürüldü. 4 kadının öldürüldüğü yer tespit edilemedi.

Ocak ayında öldürülen kadınların 17’si ateşli silahlarla, 8’i kesici aletlerle, 3’ü boğularak, 2’si darp edilerek, 1’i yakılarak katledildi. İki kadının nasıl öldürüldüğü tespit edilemedi.

ÜSTÜNE YANICI MADDE DÖKÜLEREK ÖLDÜRÜLDÜ

Antalya’da 36 yaşındaki Pınar Zorlu, eskiden evli olduğu Gürhan Ü. tarafından sokak ortasında üstüne yanıcı madde döküp yakılarak öldürüldü. 20 gün yaşam mücadelesi veren Pınar Zorlu, fail hakkında 4 kez uzaklaştırma kararı almıştı.

BOŞANMA DİLEKÇESİNİ VERME BAHANESİYLE ADLİYEYE ÇAĞIRDI SONRA ÖLDÜRDÜ

İstanbul’da yaşayan Ayşe Çelik, boşanma aşamasında olduğu Engin Çelik tarafından ateşli silahla vurularak öldürüldü. Failin Ayşe Çelik’i boşanma dilekçesini verme bahanesiyle adliyeye çağırdığı ve daha sonra aracında kadını öldürdüğü öğrenildi. Ayşe Çelik, fail tarafından bir süredir şiddet görüyordu ve 1 yıldır tehditler alıyordu.

Gaziantep’te 39 yaşındaki Fatma Köklü, eskiden evli olduğu Mehmet Yeter tarafından silahlı saldırıya uğradı. Hastanede 9 günlük yaşam mücadelesi sonunda Fatma Köklü yaşamını yitirdi. Katil Mehmet Yeter'in uzaklaştırma kararı olduğu ortaya çıktı.

Kendisinden kaçan eşini eve dönmeye ikna etmek için tüfekle dehşet saçtı: Gözaltına alındı ama...

ŞUBAT:

2025 Şubat ayının raporuna göre, şubat ayında 16 kadın erkekler tarafından öldürülürken, 21 kadın şüpheli şekilde ölü bulundu.

Rapora göre, şubat ayında öldürülen 16 kadının 4’ü evli olduğu erkek, 4’ü eskiden evli olduğu erkek, 3’ü oğlu, 2’si eskiden birlikte olduğu erkek, 1’i birlikte olduğu erkek, 1’i babası, 1’i akrabası tarafından öldürüldü. Bu ay kadınların yüzde 25’i evli olduğu erkek tarafından öldürüldü.

Kadınların 11’i evinde, 2’si sokakta, 1’i ıssız bir yerde, 1’i iş yerinde ve 1’i okul önünde öldürülürken. Bu ay öldürülen kadınların yüzde 69’u evlerinde öldürüldü. Bu ay öldürülen kadınların 9’u ateşli silahlarla, 5’i kesici aletle, 2’si boğularak öldürüldü. Bu ay öldürülen kadınların yüzde 56’sı ateşli silah ile öldürüldü.

1 HAFTA ÖNCE BOŞANDIĞI ERKEK TARAFINDAN ÖLDÜRÜLDÜ

Ankara’da 39 yaşındaki 2 çocuk annesi Selma Yalçın, 1 hafta önce boşandığı İsmail Kara tarafından defalarca bıçaklanarak öldürüldü. Failin kumar bağımlısı olduğu ve Selma Yalçın’a daha önce şiddet uyguladığı öğrenildi.

DEFALARCA ŞİDDET GÖRDÜ

İzmir’de yaşayan 34 yaşındaki Fatma Şentürk boşanma aşamasında olduğu kocası tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Fatma Şentürk’ün fail tarafından defalarca şiddet gördüğü ve hakkında uzaklaştırma kararı aldığı öğrenildi.

MART:

2025 Mart ayının raporuna göre, mart ayında 18 kadın cinayeti işlendi, 30 kadın şüpheli bir şekilde ölü bulundu.

Öldürülen 18 kadından 4’ü boşanmak istemek, barışmayı reddetmek, evlenmeyi reddetmek, ilişkiyi reddetmek nedenleriyle, 5’i ekonomik bahanelerle, 1’i kızını korumak isterken öldürüldü. 8’inin ise hangi bahaneyle öldürüldüğü tespit edilemedi. Öldürülen kadınların 2'sinin faile ilişkin uzaklaştırma kararı vardı.

Mart ayında öldürülen 18 kadının 8’i evli olduğu erkek, 3’ü eskiden birlikte olduğu erkek, 2’si eskiden evli olduğu erkek, 2’si babası, 1’i tanıdığı biri, 1’i akrabası tarafından öldürüldü.

Kadınların 15’i evinde, 2’si sokakta öldürüldü. Bu ay öldürülen kadınların 12’si ateşli silahlarla, 4’ü kesici aletle, 1’i boğularak, 1’i darp edilerek öldürüldü.

SOKAK ORTASINDA UZAKLAŞTIRMA KARARI VARKEN ÖLDÜRÜLDÜ

İzmir’de yaşayan 27 yaşındaki Fatma Kara, birlikte olduğu O.G. tarafından sokak ortasında darp edilerek öldürüldü. Fatma Kara’nın fail hakkında daha önce uzaklaştırma kararı aldığı ve yeni bir karar için davanın devam ettiği öğrenildi.

Boşanma aşamasında olduğu kadını öldürmeye gitti kapı açılmayınca başka bir kadını katletti

NİSAN:

2025 Nisan ayının raporuna göre, nisan ayında 29 kadın cinayeti işlenirken, 14 kadın şüpheli şekilde ölü bulundu. Öldürülen 29 kadından 7’si boşanmak istemek, barışmayı reddetmek, evlenmeyi reddetmek, ilişkiyi reddetmek, 1’i ekonomik bahanelerle, 1’i polise gözdağı verme bahanesiyle öldürüldü. 20’sinin ise neden öldürüldüğü tespit edilemedi. Nisan ayında öldürülen 29 kadının 17’si evli olduğu erkek, 2’si birlikte olduğu erkek, 1’iı babası, 2’si tanıdığı biri, 2’si oğlu, 2’si eskiden evli olduğu erkek, 2’si eskiden birlikte olduğu erkek, 1’i kızının eskiden birlikte olduğu erkek tarafından öldürüldü. Bu ay kadınların yüzde 59’u evli olduğu erkek tarafından öldürüldü.

Kadınların 15’i evinde, 8’i sokakta, 1’i su kenarında, 1’i işyerinde, 1’i ıssız yerde, 1’i arabada katledildi, 2 kadının öldürüldüğü yer tespit edilemedi, bu ay öldürülen kadınların yüzde 52’si evlerinde öldürüldü.

Nisan ayında, 14’ü ateşli silahlarla, 10’u kesici aletle, 3’ü boğularak, 1’i darp edilerek, 1’i yakılarak öldürülen kadınların yüzde 48’i ateşli silah ile katledildi.

UZAKLAŞTIRMA KARARINA RAĞMEN ÖLDÜRÜLDÜ

Samsun’da 32 yaşındaki kafe çalışanı Pınar Altınel, boşanma aşamasında olduğu ve hakkında uzaklaştırma kararı aldığı Cengiz Altınel tarafından işyerinde ateşli silahla vurularak öldürüldü. Fail intihar etti.

HAKKINDA ARAMA KARARI VARKEN KADIN CİNAYETİNİ İŞLEDİ

Antalya’da 17 yaşındaki Elif Güneş, birlikte olduğu Serkan Bozkurt'un silahlı saldırısında hayatını kaybetti. Hakkında arama kararı nedeniyle kimlik kontrolünden kaçan fail intihar etti.

MAYIS:

2025 Mayıs raporuna göre, 21 kadın erkekler tarafından öldürüldü, 20 kadın ise şüpheli şekilde ölü bulundu. Öldürülen 21 kadından 7’si boşanmak istediği, barışmayı, evlenmeyi veya ilişkiyi reddettiği için, 5’i de ekonomik bahanelerle hayattan koprıldı. 9’unun ise hangi bahaneyle öldürüldüğü tespit edilemedi.

Öldürülen 21 kadının 5’i akrabası, 4’ü evli olduğu erkek, 4’ü eskiden evli olduğu erkek, 3’ü tanıdık biri, 2’si birlikte olduğu erkek, 1’i eskiden birlikte olduğu erkek, 1’i oğlu, 1’i de tanımadığı biri tarafından katledildi.

Bu ay öldürülen kadınların yüzde 24’ü akrabaları tarafından yaşamdan koparıldı. 21 kadından 13’ü evinde, 3’ü sokakta, 2’si işyerinde, 2’si kamusal alanda öldürülürken 1 kadının ise öldürüldüğü yer tespit edilemedi. Bu ay öldürülen kadınların yüzde 62’si evlerinde katledildi. 13’ü ateşli silahlarla, 5’i kesici aletle, 2’si boğularak, 1’i darp edilerek öldürülen kadınların yüzde 62’si ateşli silahla katledildi.

ÖNCE KAÇIRILMAYA ÇALIŞILDI, SONRA KATLEDİLDİ

Mayıs ayında, yaşanan iki kadın cinayeti ülke gündemine oturdu. İstanbul’da bulunan Şişli Cumhuriyet Mahallesi Kasım Orbay Caddesi'nde 5 Mayıs Pazartesi günü işe giderken boşandığı erkek tarafından kaçırılmaya çalışılan Bahar Aksu, direnerek arabaya binmeyince Rüstem Elibol tarafından ateşli silahla katledildi. Sokakta bulunanların cep telefonuyla görüntülediği olayda, Fail Rüstem Elibol ve yanındaki 3 kişi olay yerinden kaçtı. Aynı gün polis tarafından yakalanan 4 kişi, çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

OKULDA KADIN CİNAYETİ

Giresun Sosyal Bilimler Lisesi’nde eski hükümlü kadrosunda çalışan güvenlik görevlisi Abdullah Turan, okulda çalışan kız kardeşler 30 yaşındaki Yonca Çavuş ve 27 yaşındaki Rana Çavuş Gökçin’i silahla öldürdü.

HAZİRAN:

Haziran ayında 15 kadın cinayeti, 26 şüpheli kadın ölümü yaşandı.

CİNSEL ŞİDDETE UĞRADIĞI İÇİN HAMİLE KALMIŞTI, ÖLDÜRÜLDÜ

İstanbul’da 18 yaşındaki Oya Budak, eskiden birlikte olduğu Samet T. tarafından ateşli silahla vurularak öldürüldü. Oya Budak, eskiden birlikte olduğu Anıl Ö. tarafından cinsel şiddete uğradığı için 5,5 aylık hamileydi. Fail Samet T. gözaltına alındı. Anıl Ö. ise tutuklandı.

FAİLDEN DAHA ÖNCE ŞİKAYETÇİ OLMUŞTU

İstanbul'da 61 yaşındaki Hüsniye Metin, birlikte olduğu Mustafa Gül tarafından ateşli silahla vurularak öldürüldü. Fail uzun süredir Hüsniye Metin'i tehdit ediyordu. Bu yüzden "tehdit" suçlamasıyla şikayetçi olmuştu. Fail olayın ardından intihar etti.

TEMMUZ:

2025 Temmuz raporuna göre, bu ayda 31 kadın cinayeti işlenirken, 30 kadın da şüpheli bir şekilde ölü bulundu. Öldürülen 31 kadından 11’i boşanmak istemek, barışmayı reddetmek, evlenmeyi reddetmek, ilişkiyi reddetmek gibi bahanelerle, 4’ü de ekonomik bahanelerle öldürüldü. 16’sının ise neden öldürüldüğü tespit edilemedi.

Temmuz ayında öldürülen 31 kadının 8’i evli olduğu erkek, 5’i birlikte olduğu erkek, 4’ü eskiden evli olduğu erkek, 4’ü akrabası, 3’ü eskiden birlikte olduğu erkek, 2’si tanıdığı biri, 2’si kardeşi, 1’i oğlu, 1’i babası tarafından katledildi. 1 kadının fail ile yakınlığı tespit edilemedi. Bu ay kadınların yüzde 65’i aile bireyleri tarafından hayattan koparıldı.

Kadınların 23’ü evlerinde, 2’si sokakta, 1’i su kenarında, 1’i iş yerinde, 1’i kamusal alanda, 1’i arazide öldürüldü. 2 kadının öldürüldüğü yer tespit edilemedi. Bu ay öldürülen kadınların 15’i ateşli silahlarla, 9’u kesici aletle, 3’ü darp edilerek, 1’i boğularak öldürüldü.

TOKYAZ’IN CANSIZ BEDENİ BİR VALİZİN İÇİNDE BULUNDU

2025 yılında, yol kenarında bir valiz içerisinde cansız bedeni bulunan bir kadının vefatı, yıllar önce işlenen Münevver Karabulut cinayetini akla getirdi. İstanbul'un Eyüpsultan ilçesine bağlı Mithatpaşa Mahallesi'nde 13 Temmuz'da yol kenarında bir valiz içerisinde 22 yaşındaki üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz'ın cansız bedeni bulundu. Tokyaz’ın ölümüne ilişkin başlatılan soruşturma sonucu hazırlanan iddianamede şüpheli polis memuru Cemil Koç hakkında "kadına karşı tasarlayarak ve canavarca hisle eziyet çektirerek öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet istendi, "cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ve "şantaj" suçlamasından da cezalandırılması talep edildi.

ERKEK HAKKINDA ESKİ KIZ ARKADAŞINI DA ÖLDÜRMEKTEN İDDİANAME HAZIRLANDI

Sanık Cemil Koç'un, eski kız arkadaşı Ejegül Ovezova’nın da şüpheli şekilde öldüğü, Ayşe Tokyaz’ın öldürülmesinin ardından ortaya çıktı. Cemil Koç'un, Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde 24 Temmuz 2023'te bir sitenin 8'inci katındaki daireden düşerek ölen ve birlikte yaşadığı Ejegül Ovezova ile ilgili soruşturmada şüpheli olduğu belirlendi. Ejegül Ovezova ölümü ile ilgili soruşturma Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca tamamlanarak 4 Temmuz 2025'te iddianame hazırlandı. Ovezova’nın ölümüyle ilgili hazırlanan iddianamede, Koç’a ait DNA izlerinin bulunduğu tespitine yer verildi. Cemil Koç'un 'Kadına karşı kasten öldürme' suçundan Türk Ceza Kanunu’nun 82/1-f maddesi uyarınca ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması talep edildi.

BOŞANMAK İSTEDİĞİ İÇİN ÖLDÜRÜLDÜ

31 Temmuz günü Trabzon Beşikdüzü ilçesinde, hakkında uzaklaştırma kararı olan ve ilçede dolmuş şoförlüğü yapan Ali Eren Somun, boşanma aşamasındaki eşi gemi kaptanı adayı Sinem Somun'u katletti.

AĞUSTOS:

2025 yılı Ağustos ayı raporuna göre, bu ay 29 kadın cinayeti işlendi, 28 kadın da şüpheli bir şekilde ölü bulundu. Öldürülen 29 kadından 3’ü boşanmak istemek, barışmayı reddetmek, evlenmeyi reddetmek, ilişkiyi reddetmek gibi kendi hayatına dair karar almak istemesi bahanesi ile 7’si ekonomik bahanelerle, 1 kadın nefret bahanesiyle öldürüldü.

Ağustos ayında öldürülen 29 kadının 16’sı evli olduğu erkek, 4’ü birlikte olduğu erkek, 1’i oğlu, 1’i kardeşi, 1’i işvereni, 1’i eskiden evli olduğu erkek, 1’i eskiden birlikte olduğu, 1’i babası, 1’i akrabası, 1’i tanımadığı biri tarafından öldürüldü. 1 kadının fail ile yakınlığı tespit edilemedi. Bu ay kadınların yüzde 72’si aile bireyleri tarafından öldürüldü.

Kadınların 17’si evlerinde, 5’i sokakta, 3’ü iş yerinde, 1’i ıssız yerde, 1’i kamusal alanda öldürüldü. 2 kadının öldürüldüğü yer tespit edilemedi. Bu ay öldürülen kadınların yüzde 59’u evlerinde öldürüldü. Bu ay öldürülen kadınların 17’si ateşli silahla, 7’si kesici aletle, 3’ü darp edilerek, 1’i boğularak katledildi.

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ KAMPÜSÜNDE 15 YAŞINDAKİ HİLAL ÖLDÜRÜLDÜ

31 Ağustos 2025 Pazar gecesi Boğaziçi Üniversitesi Güney Kampüsü içerisindeki sosyal tesislerden biri olan Kennedy Lodge sosyal tesisindeki bir düğün organizasyonunda garsonluk yapan 15 yaşındaki Hilal Özdemir, 20 yaşındaki Ayberk Kurtuluş tarafından silahla vurularak öldürüldü.

EYLÜL:

2025 yılı Eylül ayı raporuna göre bu ay erkekler tarafından 20 kadın öldürüldü, 22 kadın şüpheli şekilde ölü bulundu. Öldürülen 20 kadından 4’ü boşanmak istemek, barışmayı reddetmek, evlenmeyi reddetmek, ilişkiyi reddetmek gibi gerekçelerle 1’i ekonomik bahanelerle, 4 kadın bunların dışında bahanelerle öldürüldü. 11’inin ise hangi bahaneyle öldürüldüğü tespit edilemedi.

Eylül ayında öldürülen 20 kadının 5’i evli olduğu erkek, 3’ü oğlu, 3’ü eskiden birlikte olduğu erkek, 3’ü tanıdığı biri, 2’si eskiden evli olduğu erkek, 2’si akrabası, 1’i kardeşi, 1’i birlikte olduğu erkek tarafından hayattan koparıldı. Rapora göre kadınların yüzde 65’i aile bireyleri tarafından öldürüldü. Bu ay öldürülen kadınların 11’inin ateşli silahla, 5’inin kesici aletle, 2’sinin darp edilerek, 2’sinin boğularak öldürüldüğü raporlandı.

AYAĞINDA ELEKTRONİK KELEPÇEYE RAĞMEN KADIN CİNAYETİNİ İŞLEDİ

Bu ayda özellikle koruma kararlarına rağmen alınmayan önlemler sonucu bir kadın cinayetinin göz göre gelmesi dikkati çekti. 35 yaşındaki Döne Çelebi, 14 Eylül’de boşanma aşamasında olduğu Gafer Bozdemir tarafından "elektronik kelepçe'' takılı olmasına rağmen Sıhhiye Metro İstasyonu’nda öldürüldü. Döne Çelebi'nin, koruma kararını ihlal eden Gafer Bozdemir hakkında ''zorlama hapsi'' talep ettiği ve Ankara 12. Aile Mahkemesinin de Gafer Bozdemir hakkında öldürülmeden 2 gün önce, 3 gün süreyle ''zorlama hapsine'' tabi tutulmasına karar verdiği ortaya çıktı.

5 YAŞINDAKİ ÇOCUĞUNUN GÖZÜ ÖNÜNDE ÖLDÜRÜLDÜ

10 Eylül’de Ankara’nın Batıkent Kardelen Mahallesi’nde yüksek mühendis Başak Gürkan, boşanma aşamasında olduğu erkeğin babası tarafından, 5 yaşındaki çocuğunun gözleri önünde katledildi. Gürkan’ın öldürülmesine karşı kadınlar, ülkenin dört bir yanında sokağa çıktı.

EKİM:

2025 yılı ekim ayı raporuna göre, bu ay 19 kadın erkekler tarafından öldürülürken, 22 kadın şüpheli şekilde ölü bulundu. Rapora göre, öldürülen 19 kadından 7’si 'boşanmak istemek, barışmayı reddetmek, evlenmeyi reddetmek, ilişkiyi reddetmek' gibi bahanelerle, 1’i 'kızının kına merasimi eksiklikleri' bahanesiyle öldürüldü. 11’inin ise hangi bahaneyle öldürüldüğü tespit edilemedi. Yüzde 37’si evli olduğu erkek tarafından katledildi. Öldürülen 19 kadının 7’si evli olduğu erkek, 6’sı boşandığı erkek, 2’si tanıdığı biri, 1’i eskiden birlikte olduğu erkek, 1’i birlikte olduğu erkek, 1’i akrabası, 1’i de ısrarlı takip faili tarafından öldürüldü. Kadınların 8’i evinde, 6’sı sokakta, 1’i su ve kenarında, 1’i işyerinde, 1’i kamusal alanda katledildi.

Bu ay öldürülen kadınların 13’ü ateşli silahlarla, 5’i kesici aletle, 1’i boğularak öldürüldü.

ÜNİVERSİTE KAMPÜSÜNDE KADIN CİNAYETİ

Kayseri’de 39 yaşındaki 3 çocuk annesi, üniversite öğrencisi Meliha Keskin, 5 yıl önce boşandığı Ferhat Karakaya tarafından üniversite önünde pompalı tüfekle vurularak öldürüldü.

KADIN CİNAYETİ FAİLİ YAKALANAMADI

İstanbul’da üç çocuk annesi 29 yaşındaki Suzan Elik, boşanma aşamasında olduğu Yunus Elik tarafından ateşli silahla vuruldu. Suzan hastanede yaşam mücadelesini kaybetti. Suzan Elik’in fail hakkında uzaklaştırma kararı vardı. Fail hala yakalanamadı.

KASIM:

2025 yılı Kasım ayı raporuna göre bu ay 29 kadın cinayeti işlendi, 22 kadın şüpheli şekilde ölü bulundu. Öldürülen 29 kadından 8’i boşanmak istemek, barışmayı reddetmek, evlenmeyi reddetmek, ilişkiyi reddetmek gibi bahanelerle, 2’si ekonomik bahanelerle öldürüldü. 19’unun ise hangi bahaneyle öldürüldüğü tespit edilemedi.

Kasım ayında öldürülen 29 kadının 12’si evli olduğu erkek, 4’ü eskiden birlikte olduğu erkek, 4’ü babası, 3’ü birlikte olduğu erkek, 2’si akrabası, 1’i tanıdığı biri, 1’i oğlu, 1’i eskiden evli olduğu erkek tarafından katledildi. Bu ay kadınların yüzde 41’i evli olduğu erkek tarafından öldürüldü.

Kadınların 17’si evinde, 5’i sokakta, 2’si arabada, 1’i otelde, 1’i kamusal alanda, 1’i işyerinde öldürüldü. 1 kadının öldürüldüğü yer tespit edilemedi. Bu ay öldürülen kadınların 22’si ateşli silahlarla, 4’ü kesici aletle, 1’i boğularak hayattan koparıldı.

CEZAEVİNDEN ÇIKTIKTAN SONRA ÖLDÜRDÜ

Erzurum’da 47 yaşındaki Nermin Tirit, eskiden birlikte olduğu Salih Aybaş tarafından sokak ortasında ateşli silahla öldürdü. Katil sonrasında aynı silahla intihar etti. Aybaş'ın 2 sene önce Nermin Tirit'e şiddet uyguladığı için cezaevine girdiği ve 22 Ekim 2025’te tahliye olduğu öğrenildi.

UZAKLAŞTIRMA KARARI SONA ERDİKTEN SONRA ÖLDÜRDÜ

Aksaray’da yaşayan 50 yaşındaki Selvi Kavas ise eskiden birlikte olduğu İbrahim Demir tarafından ateşli silahla vurularak katledildi. Selvi Kavas'ın 8 ay önce fail hakkında uzaklaştırma kararı aldığı ve kararın yakın zamanda sona erdiği öğrenildi.

ARALIK:

Aralık ayın ailişkin veriler henüz yayımlanmazken bu ay Ankara'da uzaklaştırma kararına rağmen bir kadının öldürülmesi kamuoyunun gündemine oturdu. Buna göre Ankara’da yaşayan 30 yaşındaki Gülhan Taş, 2024-2025 yılları arasında dört ayrı uzaklaştırma kararı aldırdığı, ısrarlı takip ve tehdit suçlarından dava açtığı Mehmet Say isimli erkek tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

ÇOCUK İŞÇİ SÖMÜRÜSÜNDE YENİ BOYUT: MESEM

Türkiye 2025'te, kadın cinayetlerinin yanı sıra çocuk işçi ölümleri ve çocuklara yönelik istismar olayları da gündemde önemli yer tuttu.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ile özel sektörün birlikte yürüttüğü, öğrencilerin haftada bir gün okulda eğitim alıp dört gün iş yerlerinde çalıştığı bir sistem olarak uygulamaya MESEM projesi kapsamında iş yerlerinde 17 çocuğun hayatını kaybetmesi de projenin tartışılmasına neden oldu. İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği (İSİG) Meclisi'ne göre, bu yıl kasım ayı sonunda ölen çocuk işçi sayısı 85'i buldu. 2023-2024 ve 2024-2025 eğitim öğretim yıllarında MESEM'li en az 17 çocuğun sanayide veya inşaatlarda çalışırken öldüğü kayıt altına alındı.

15 YAŞINDAKİ MUHAMMED KENDİRCİ, STAJ YAPTIĞI YERDE İŞKENCE İLE ÖLDÜRÜLDÜ

Şanlıurfa’nın Bozova ilçesinde MESEM kapsamında staj yaptığı marangoz atölyesinde kalfası 20 yaşındaki Habib Aksoy tarafından makat bölgesine kompresörle hava verilerek ağır yaralanan 15 yaşındaki Muhammed Kendirci, 5 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Olay, 14 Kasım’da Bozova’daki bir marangoz atölyesinde meydana geldi, iç organlarında ciddi tahribat oluştuğu belirtilen çocuk işçi yoğun bakıma alındı ancak kurtarılamadı.

TBMM'DE CİNSEL İSTİSMAR İDDİALARI

Son olarak ise meslek lisesi dört kız öğrencinin TBMM’de staj yaptığı sırada cinsel istismara maruz bırakıldığı iddiaları ortaya çıktı. İddialarla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 5 şüpheli hakkında iddianame hazırladı.

Olay tarihinde 18 yaşından küçük, 2007 ve 2008 yılı doğumlu dört mağdurenin, TBMM mutfak bölümünde, Eylül 2024-Haziran 2025 tarihleri arasında staj yaptıkları, bu dönemde Meclis lokantasında çalışan Halil İ.G, Durmuş U, İbrahim B, Ramazan Ç. ve Recep S. tarafından taciz edildikleri iddiası üzerine idari soruşturma da yürütüldü.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın iddianamesinde, olay tarihinde 15-18 yaş aralığındaki mağdurelere yönelik, bazı sanıkların, “kamu görevi ve hizmet ilişkisinin sağladığı kolaylıktan faydalanarak, eğitici öğretici yükümlülüğü olan kişilerden olmaları nedeniyle zincirleme şekilde çocuğa karşı nitelikli cinsel taciz suçunu işledikleri” belirtildi. Bazı sanıkların da “sarkıntılık düzeyinde cinsel istismar” suçunu işledikleri kaydedildi.

İddianamede, sanıklar hakkında, "sarkıntılık yapmak suretiyle çocuğun cinsel istismarı" ve "çocuğa karşı nitelikli cinsel taciz" suçlarından hapis cezası istendi. İddianame, Ankara 57. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edildi.